ചൊവ്വ, 28 ഏപ്രില്‍ 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

Kerala Assembly Election 2026 Exit Poll: ഭരണത്തുടർച്ചയോ ഭരണമാറ്റമോ? എക്‌സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ നാളെ

WEBDUNIA| Last Modified ചൊവ്വ, 28 ഏപ്രില്‍ 2026 (19:30 IST)
Kerala Assembly Election 2026 Exit Poll: കേരളം എങ്ങനെ വിധിയെഴുതി? നാളെ (ബുധൻ) പുറത്തുവരുന്ന എക്‌സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് നേരിയ സൂചന ലഭിക്കും.

വിവിധ ചാനലുകൾ അടക്കം തയ്യാറാക്കിയ വോട്ടെടുപ്പിനു ശേഷമുള്ള സർവേയുടെ വിവരങ്ങളാണ് നാളെ രാത്രി പുറത്തുവരിക. മലയാളം മാധ്യമങ്ങളും എക്‌സിറ്റ് പോൾ സർവേ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ച് നാളെ പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നടക്കുന്ന രണ്ടാംഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് പൂർത്തിയായ ശേഷം മാത്രമേ എക്‌സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ പുറത്തുവിടാവൂ.

140 സീറ്റുകളുള്ള കേരള നിയമസഭയിലേക്ക് ഏപ്രിൽ ഒൻപതിന് ഒറ്റഘട്ടമായാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത്. 71 സീറ്റുകളാണ് കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിനു ആവശ്യം. 2021 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 99 സീറ്റുകളുമായാണ് എൽഡിഎഫിനു ഭരണത്തുടർച്ച ലഭിച്ചത്. ഹാട്രിക് ലക്ഷ്യമിട്ട് എൽഡിഎഫും ഭരണം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ യുഡിഎഫും തമ്മിൽ വൻ പോരാട്ടമാണ് കേരളത്തിൽ നടന്നത്. കേരളത്തിൽ വീണ്ടും അക്കൗണ്ട് തുറക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ബിജെപിയും ഇത്തവണ ശക്തമായ മത്സരം കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ട്.


