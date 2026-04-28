ശ്രീനു എസ്|
Last Modified ചൊവ്വ, 28 ഏപ്രില് 2026 (15:59 IST)
വര്ക്കലയില് സൂര്യാഘാതമേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന യുവാവ് മരിച്ചു. ഇടവ വെണ്കുളം സ്വദേശി ഷൈന് (40) ആണ് മരിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല് കോളേജില് ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഇന്ന് പുലര്ച്ചെയാണ് മരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ടാം തീയതിയാണ് ഷൈന് റോഡില് കുഴഞ്ഞുവീണത്.
ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങവേ റോഡില് കുഴഞ്ഞുവീഴുകയായിരുന്നു.
ഉടന്തന്നെ പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കല് കോളജില് എത്തിച്ച് പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ നല്കി.
തുടര്ന്ന് വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല് കോളേജിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു.