ശ്രീനു എസ്|
Last Modified ബുധന്, 29 ഏപ്രില് 2026 (08:36 IST)
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തുടനീളം താപനില ഉയരുന്നതിനാല് അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. വര്ദ്ധിച്ചുവരുന്ന ചൂട് ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള്ക്കും മരണത്തിനും പോലും കാരണമായേക്കാമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുന്നു. ഉയര്ന്ന അന്തരീക്ഷ ഈര്പ്പം മൂലമുണ്ടാകുന്ന തീവ്രമായ ചൂട്, ഉഷ്ണതരംഗത്തിന് സമാനമായ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ മുന്നറിയിപ്പ്. ഉയര്ന്ന അള്ട്രാവയലറ്റ് (യുവി) സൂചിക നില കാരണം നാല് മേഖലകളില് ഓറഞ്ച് അലേര്ട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോന്നി, ചെങ്ങന്നൂര്, ചങ്ങനാശ്ശേരി, മൂന്നാര് എന്നിവിടങ്ങളില് യുവി സൂചിക എട്ടില് എത്തിയതിനാല് ജാഗ്രതാ നിര്ദ്ദേശം ബാധകമാണ്.
അള്ട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളില് ദീര്ഘനേരം എക്സ്പോഷര് ചെയ്യുന്നത് സൂര്യതാപം, ചര്മ്മരോഗങ്ങള്, നേത്രരോഗങ്ങള്, മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള് എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകും. അതിനാല് ആവശ്യമായ മുന്കരുതലുകള് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അധികൃതര് പൊതുജനങ്ങളോട് അഭ്യര്ത്ഥിച്ചു. രാവിലെ 10 മണിക്കും ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്കും ഇടയിലാണ് യുവി സൂചിക ഏറ്റവും ഉയര്ന്നത്, അതിനാല് ഈ സമയങ്ങളില് നേരിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം ഏല്ക്കുന്നത് പരമാവധി ഒഴിവാക്കാന് നിര്ദ്ദേശിക്കുന്നു.
പുറം ജോലികളില് ഏര്പ്പെടുന്നവര്, മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്, ഉള്നാടന് ജലാശയങ്ങളില് ജോലി ചെയ്യുന്നവര്, ജലഗതാഗത തൊഴിലാളികള്, ബൈക്ക് യാത്രക്കാര്, വിനോദസഞ്ചാരികള്, ചര്മ്മരോഗങ്ങള് ഉള്ളവര്, ആല്ബിനിസം, നേത്രരോഗങ്ങള്, കാന്സര് രോഗികള്, പ്രതിരോധശേഷി കുറഞ്ഞ ആളുകള് എന്നിവര്ക്ക് കൂടുതല് ജാഗ്രത പാലിക്കണം.