ഇരുണ്ടകാലം?, വേനൽ കടുത്തതോടെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം കുത്തനെ കൂടി, സംസ്ഥാനത്ത് രാത്രി അരമണിക്കൂർ പവർക്കട്ട് ഏർപ്പെടുത്തി

സംസ്ഥാനത്ത് വേനല് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്ന് വൈദ്യുതി ഉപയോഗം വര്ധിച്ച സാഹചര്യത്തില് ലോഡ് ഷെഡ്ഡിങ് ഏര്പ്പെടുത്തി. രാത്രി അര മണിക്കൂറാണ് ലോദ് ഷെഡ്ഡിങ്. വൈകീട്ട് 6 മുതല് രാത്രി 12 വരെയായിരിക്കും വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണമെന്ന് കെഎസ്ഇബി അറിയിച്ചു. വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില് ചേര്ന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം.
വേനല് ചൂട് ക്രമാതീതമായി വര്ധിച്ചതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ വൈദ്യുതിയുടെ ഉപയോഗം കുത്തനെ ഉയര്ന്നിരുന്നു. ഏപ്രില് 18ന് ഇത് സര്വകാല റെക്കോര്ഡായ 117.16 മില്യണ് യൂണിറ്റിലെത്തി. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി വൈകുന്നേരം 6നും 10നും ഇടയിലെ വൈദ്യുതി ആവശ്യകത 6033 മെഗാവാട്ടിലേക്ക് ഉയരുകയും ചെയ്തു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ലോഡ് ഷെഡ്ഡിങ്ങ് ഏര്പ്പെടുത്താന് സര്ക്കാര് നിര്ബന്ധിതമായത്.
വൈകുന്നേരം 6നും 11നും ഇടയില് വൈദ്യുതി ഉപയോഗം പരമാവധി കുറയ്ക്കാനും ഉയര്ന്ന വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം വരുന്ന ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉപയോഗം മറ്റ് സമയങ്ങളിലേക്ക് ക്രമീകരിക്കാനും കെഎസ്ഇബി നിര്ദേശിച്ചു. എ സിയുടെ താപനില 24-26 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസില് ക്രമീകരിക്കുന്നത് വൈദ്യുതി ലാഭിക്കാന് സഹായിക്കുമെന്നും കെഎസ്ഇബി അറിയിച്ചു.