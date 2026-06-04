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സ്ത്രീകള്ക്ക് ഹിജാബ് നിര്ബന്ധം, സംഗീതം അനുവദനീയമല്ല; ചര്ച്ചയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കി പാലക്കാട്ടെ 'ഇസ്ലാം സൗഹൃദ ജിം'
പാലക്കാട്: കേരളത്തിലെ എല്ലാ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലും ജിം, ഫിറ്റ്നസ് സെന്ററുകള് ഉയര്ന്നുവരുന്നു. പഴയ കാലങ്ങളില് നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ആരോഗ്യം, ഭക്ഷണക്രമം എന്നിവയില് ആളുകള് അതീവ താല്പര്യം വളര്ത്തിയെടുത്തതോടെ ഈ ബിസിനസ്സ് അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം വാര്ദ്ധക്യത്തിന്റെ ഭീഷണി വകവയ്ക്കാതെ ആരോഗ്യത്തോടെയിരിക്കാനുള്ള പലര്ക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ട്. എന്നാല് പാലക്കാട് പുതുനഗരത്ത് ഒരു ജിം തുറന്നത് വിചിത്രമായ കാരണങ്ങളാല് ചര്ച്ചയ്ക്ക് തിരികൊളുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശരിയത്ത് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങള് പാലിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജിം ഇതാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനായി ജിമ്മിന്റെ ഉടമ സോഷ്യല് മീഡിയയില് ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതോടെയാണ് ഇതിന്റെ ആരംഭം.
'നവാസ് മുത്തു ടി' അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോയില് ജിം കഴിഞ്ഞ 15 വര്ഷമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും എന്നാല് ഇപ്പോള് നിയമങ്ങളില് നിരവധി മാറ്റങ്ങള്ക്ക് വിധേയമാകുമെന്നും പറയുന്നു. ജിമ്മില് പാലിക്കേണ്ട മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങള് പ്രകാരം കേന്ദ്രത്തിനുള്ളില് സംഗീതം പാടില്ല, സ്ത്രീകള്ക്കും പുരുഷന്മാര്ക്കും വ്യായാമം ചെയ്യാന് പ്രത്യേക ഇടങ്ങള് അനുവദിക്കില്ല. അവര് ഒരുമിച്ച് ഇടപഴകുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്ന വിധത്തില് അവരുടെ ഷെഡ്യൂളുകള് കൈകാര്യം ചെയ്യും. ഇസ്ലാമിക മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കനുസൃതമായി അംഗങ്ങള് വസ്ത്രധാരണ നിയമങ്ങള് പാലിക്കാന് ബാധ്യസ്ഥരായിരിക്കും.
സ്ത്രീ അംഗങ്ങള് ഹിജാബ് ധരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് സോഷ്യല് മീഡിയയില് ഒരു ചര്ച്ചയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഫിറ്റ്നസ് സെന്ററുകളില് മതം കലര്ത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകള് പലരും ഉന്നയിച്ചു. എന്നാല് ഇസ്ലാമികതയില് ഉറച്ച സ്ത്രീകള്ക്ക് അവരുടെ മൂല്യങ്ങള് പാലിച്ചുകൊണ്ട് വ്യായാമം ചെയ്യാന് ഇത് ഇടം നല്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പലരും ഈ നീക്കങ്ങളെ പിന്തുണച്ചു.
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7 ദിവസം സമയം നൽകാം, ധർമേന്ദ്ര പ്രധാനെ പുറത്താക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധമെന്ന് സിജെപി
ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില് വിദ്യഭ്യാസമന്ത്രി ധര്മേന്ദ്ര പ്രധാന് രാജിവെയ്ക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തെ സര്ക്കാര് പുറത്താക്കുകയോ ചെയ്തില്ലെങ്കില് രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നാണ് സിജെപിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. 8 ലക്ഷത്തിലധികം പേര് ഒപ്പിട്ട നിവേദനം നല്കിയിട്ടും സര്ക്കാര് നടപടികള് സ്വീകരിക്കാത്തതില് പ്രതിഷേധിച്ചാണ് തീരുമാനമെന്ന് സിജെപി വാര്ത്താക്കുറിപ്പില് അറിയിച്ചു.