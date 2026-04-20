ശ്രീനു എസ്|
Last Modified തിങ്കള്, 20 ഏപ്രില് 2026 (11:12 IST)
പാലക്കാട് സഹോദരിയുടെ മകന്റെ അടിയേറ്റ് യുവാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടു. മദ്യപിച്ച് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭാഷണം കഴിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം ഉണ്ടായത്. കൗണ്ടന്നൂരില് ശെന്തില് കുമാറാണ് മരിച്ചത്. 45 വയസ്സായിരുന്നു. ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനിടയില് ഉണ്ടായ തര്ക്കമാണ് സംഭവത്തിന് കാരണമായത്. സംഭവത്തിനുശേഷം ഒളിവില് പോയ സഹോദരിയുടെ മകന് 33 കാരനായ പ്രഭാകരനെ പോലീസ് പിടികൂടി.
ഇരുമ്പ് ദണ്ഡ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രഭാകരന് സെന്തില് കുമാറിന്റെ തലയില് അടിക്കുകയായിരുന്നു. അതേസമയം തിരുവനന്തപുരം നെട്ടയത്ത് ബന്ധുക്കളായ രണ്ട് പേര് തമ്മിലുള്ള സ്വത്ത് തര്ക്കത്തെ തുടര്ന്ന് ബിജെപി-സിപിഐ (എം) പ്രവര്ത്തകര് തമ്മിലുണ്ടായ സംഘര്ഷത്തില് മൂന്ന് പോലീസുകാര്ക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഞായറാഴ്ച രാത്രി നെട്ടയത്തെ മലമുകളില് നടന്ന സംഘര്ഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വട്ടിയൂര്ക്കാവ് പോലീസ് സ്റ്റേഷന് 94 ബിജെപി, സിപിഐ(എം) പ്രവര്ത്തകര്ക്കെതിരെ കേസെടുത്തു.
എഫ്ഐആര് പ്രകാരം വട്ടിയൂര്ക്കാവ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സിവില് പോലീസ് ഓഫീസര്മാരായ ദീപു, ഷിബു, സ്റ്റേഷന് ഹൗസ് ഓഫീസര് വിപിന് എസി എന്നിവര്ക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. സിപിഐ(എം)-ബിജെപി പ്രവര്ത്തകര് തമ്മില് സംഘര്ഷമുണ്ടായതായി വിവരം ലഭിച്ചതിനെത്തുടര്ന്ന് രാത്രി 8.30 ഓടെ മലമുകളിലെ സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യന്സ് പള്ളിക്ക് സമീപം എത്തിയതായിരുന്നു പോലീസ് സംഘം. സിപിഒ ദീപുവിന്റെ തലയില് സിപിഐ എം പ്രവര്ത്തകന് കല്ലുകൊണ്ട് അടിച്ചതായും എസ്എച്ച്ഒ വിപിനെ ബിജെപി പ്രവര്ത്തകന് വടികൊണ്ട് ആക്രമിച്ചതായും എഫ്ഐആറില് പറയുന്നു.