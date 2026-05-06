പോലീസ് ഓന്തിനെ പോലെ നിറം മാറുന്ന കാഴ്ചയാണ്; പാലക്കാട് സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി

ശ്രീനു എസ്|
Last Modified ബുധന്, 6 മെയ് 2026 (11:39 IST)
പോലീസ് ഓന്തിനെ പോലെ നിറം മാറുന്ന കാഴ്ചയാണെന്ന് പാലക്കാട് സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഇ എന് സുരേഷ് ബാബു. കഴിഞ്ഞദിവസം സിപിഎം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിന് മുന്നില് സിപിഎം -യുഡിഎഫ് പ്രവര്ത്തകര് തമ്മിലുണ്ടായ സംഘര്ഷത്തില് പോലീസ് ഇടപെടലില് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു സുരേഷ്
ബാബു.
പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ആക്രമണമാണ് ഓഫീസിലേക്ക് ഉണ്ടായതെന്നും യുഡിഎഫ് പ്രവര്ത്തകര് ഓഫീസിലേക്ക് പടക്കം എറിയുന്ന ദൃശ്യങ്ങള് ഉണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഞങ്ങള് കോണ്ഗ്രസുകാരുടെ വീട്ടിലേക്കും ഓഫീസുകള്ക്കും പടക്കം ചെയ്യാന് തുടങ്ങിയാല് അവര്ക്ക് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാന് ആകുമോ എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.