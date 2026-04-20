ശ്രീനു എസ്|
Last Modified തിങ്കള്, 20 ഏപ്രില് 2026 (07:39 IST)
കൊടുംചൂട് മൂലം പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും താല്ക്കാലികമായി പ്രവര്ത്തനം നിര്ത്താന് ഉത്തരവിട്ട് കളക്ടര്. ജില്ലയിലെ സ്കൂളുകള്, കോളേജുകള്, കോച്ചിംഗ് സെന്ററുകള് ഉള്പ്പെടെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ക്ലാസുകള് ഇന്നുമുതല് നിര്ത്തിവയ്ക്കാനാണ് ജില്ലാ ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ ചെയര്പേഴ്സണ് കൂടിയായ ജില്ലാ കളക്ടര് ഉത്തരവിട്ടത്.
ഹീറ്റ് സ്ട്രോക്ക്, ഡീഹൈഡ്രേഷന് എന്നിവയ്ക്കുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്താണ് അറിയിപ്പ്. താപനില 37 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസിലോ അതില് താഴെയോ രണ്ടുദിവസം തുടര്ച്ചയായി രേഖപ്പെടുത്തിയാല് മാത്രമേ ഉത്തരവ് പിന്വലിക്കുകയുള്ളൂവെന്നും അറിയിപ്പില് പറയുന്നു. കൂടാതെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള് 24 മണിക്കൂറിനകം ഓണ്ലൈന് ക്ലാസുകള് ആരംഭിക്കണമെന്നും നിര്ദ്ദേശമുണ്ട്.