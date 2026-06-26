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  4. Hydrogen buses to be introduced for KSRTC
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Friday, 26 June 2026 (09:44 IST)

കെഎസ്ആര്‍ടിസിക്ക് ഹൈഡ്രജന്‍ ബസുകള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തും; മന്ത്രി സി പി ജോണ്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രി ഗഡ്കരിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

Priyadarshini Scheme, KSRTC Free Travel,Kerala News
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Fri, 26 Jun 2026 (09:44 IST) Updated: Fri, 26 Jun 2026 (10:10 IST)
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ന്യൂഡല്‍ഹി: പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഇന്ധനം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജന്‍ ഇന്ധന ബസുകള്‍ കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി.ക്ക് ലഭ്യമാക്കും. കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ കുറഞ്ഞ കാര്‍ബണ്‍ പുറന്തള്ളല്‍ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായ അനെര്‍ട്ടുമായി സഹകരിച്ച് ഈ സംരംഭം നടപ്പിലാക്കാന്‍ പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഡല്‍ഹിയില്‍ കേരള ഗതാഗത മന്ത്രി സി.പി. ജോണുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയില്‍ കേന്ദ്ര ഗതാഗത മന്ത്രി നിതിന്‍ ഗഡ്കരി പദ്ധതിക്ക് പൂര്‍ണ്ണ പിന്തുണ ഉറപ്പുനല്‍കി. കേരളത്തില്‍ ഒരു പൈലറ്റ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാന്‍ ഗഡ്കരി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി.
 
പുതിയ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും വികസിപ്പിക്കേണ്ടതിനാല്‍ ബസ് സര്‍വീസ് ആരംഭിക്കാന്‍ കുറച്ച് സമയമെടുത്തേക്കാം. പൂനെയിലും ലഡാക്കിലും നിലവില്‍ ഹൈഡ്രജന്‍ ബസുകള്‍ പരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്. രണ്ട് ഹൈഡ്രജന്‍ ബസുകള്‍ സ്ഥിരം സര്‍വീസുകളായി സര്‍വീസ് നടത്തുന്ന ഒരേയൊരു സ്ഥലം ഡല്‍ഹിയാണ്. ഡല്‍ഹി മെട്രോ റെയില്‍ കോര്‍പ്പറേഷനും (ഡി.എം.ആര്‍.സി) ഇന്ത്യന്‍ ഓയിലും സംയുക്തമായി സര്‍വീസ് നടത്തുന്ന ഒരു ഹൈഡ്രജന്‍ ബസില്‍ മന്ത്രി സി.പി. ജോണ്‍ യാത്ര ചെയ്തു. കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടര്‍ പ്രമോജ് ശങ്കറും അഡീഷണല്‍ റസിഡന്റ് കമ്മീഷണര്‍ അശ്വതി ശ്രീനിവാസും മന്ത്രിയോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്തു.
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ശ്രീനു എസ്
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