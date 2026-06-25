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  4. Malankara Orthodox Church bishop urges Centre to review new FCRA rules
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Thursday, 25 June 2026 (20:39 IST)

പുതിയ എഫ്സിആര്‍എ നിയമങ്ങള്‍ പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് മലങ്കര ഓര്‍ത്തഡോക്‌സ് സഭ ബിഷപ്പ് കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു

Palayoor Church, BJP, Thrissur
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Thu, 25 Jun 2026 (20:39 IST) Updated: Thu, 25 Jun 2026 (20:42 IST)
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കോട്ടയം: വിദേശ സംഭാവന നിയന്ത്രണ നിയമത്തില്‍ (FCRA) കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ വരുത്തിയ പുതിയ ഭേദഗതികളില്‍ മലങ്കര ഓര്‍ത്തഡോക്‌സ് സഭ ബിഷപ്പ് യൂഹാനോന്‍ മാര്‍ ഡിയസ്‌കോറോസ് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഈ ഭേദഗതികളിലെ വ്യവസ്ഥകള്‍ പള്ളികളുടെയും ജീവകാരുണ്യ സംഘടനകളുടെയും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയേക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. എഫ്സിആര്‍എയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ ഭേദഗതികള്‍ ജൂണ്‍ 22 ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വിജ്ഞാപനം ചെയ്തിരുന്നു.
 
പള്ളികള്‍, രൂപതകള്‍, ഇടവകകള്‍, ചാരിറ്റബിള്‍ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവ അവരുടെ അക്കൗണ്ടുകള്‍ സുതാര്യമായി പരിപാലിക്കുകയും ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികള്‍ക്ക് പതിവായി സമര്‍പ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ബിഷപ്പ് ഡയസ്‌കോറോസ് എഎന്‍ഐയോട് പറഞ്ഞു. പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സഭയുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകള്‍ അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. മതപരവും ചാരിറ്റബിള്‍ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടുകളെയും ഭരണത്തെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു നയപരമായ കാര്യമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 
 
അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തില്‍ പുതിയ നിയമങ്ങള്‍ സഭയുടെയും സമൂഹത്തിന്റെയും കാര്യങ്ങളില്‍ ഇടപെടുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നും രാജ്യത്തിന്റെ ജനാധിപത്യ മനോഭാവത്തിന് വിരുദ്ധമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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ശ്രീനു എസ്
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