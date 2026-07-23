ഡൽഹി പ്രതിഷേധത്തിനിടെ ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ സാക്ഷി മരിച്ചിട്ടില്ല; വ്യാജപ്രചരണം
ഡൽഹി പൊലീസ് ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്ഥിരീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തി
ഡൽഹിയിൽ കോക്രോച്ച് ജനത പാർട്ടിയുടെ പ്രതിഷേധ സമരത്തിനിടെ ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന പെൺകുട്ടി മരിച്ചതായി വ്യാജ വാർത്ത. ജൂലൈ 20 ന് പ്രതിഷേധക്കാർക്കു നേരെ പൊലീസ് നടത്തിയ അതിക്രമങ്ങളിൽ പരുക്കേറ്റ സാക്ഷി നിലവിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ഈ കുട്ടി മരിച്ചതായാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചത്.
ഡൽഹി പൊലീസ് ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്ഥിരീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തി. പെൺകുട്ടി മരിച്ചെന്ന തരത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും വിവരങ്ങളും വ്യാജമാണ്. എഐ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നത്.
ഡൽഹിയിലെ റാം മനോഹർ ലോഹ്യ ആശുപത്രിയിലാണ് ഈ കുട്ടി ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത്. പെൺകുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെട്ടതായി ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചെന്ന് ഡൽഹി പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. വ്യാജ വാർത്തകളെ കുറിച്ച് അവബോധമുണ്ടാകണമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.