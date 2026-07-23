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  4. 21 year old woman injured during the CJP protest had died is fake
Written By WEBDUNIA
Last Modified: Thursday, 23 July 2026 (19:10 IST)

ഡൽഹി പ്രതിഷേധത്തിനിടെ ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ സാക്ഷി മരിച്ചിട്ടില്ല; വ്യാജപ്രചരണം

ഡൽഹി പൊലീസ് ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്ഥിരീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തി

CJP, Delhi Protest, Fake News, CJP News
Written By: WEBDUNIA
Updated: Thu, 23 Jul 2026 (19:22 IST)
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ഡൽഹിയിൽ കോക്രോച്ച് ജനത പാർട്ടിയുടെ പ്രതിഷേധ സമരത്തിനിടെ ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന പെൺകുട്ടി മരിച്ചതായി വ്യാജ വാർത്ത. ജൂലൈ 20 ന് പ്രതിഷേധക്കാർക്കു നേരെ പൊലീസ് നടത്തിയ അതിക്രമങ്ങളിൽ പരുക്കേറ്റ സാക്ഷി നിലവിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ഈ കുട്ടി മരിച്ചതായാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചത്. 
 
ഡൽഹി പൊലീസ് ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്ഥിരീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തി. പെൺകുട്ടി മരിച്ചെന്ന തരത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും വിവരങ്ങളും വ്യാജമാണ്. എഐ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നത്. 
 
ഡൽഹിയിലെ റാം മനോഹർ ലോഹ്യ ആശുപത്രിയിലാണ് ഈ കുട്ടി ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത്. പെൺകുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെട്ടതായി ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചെന്ന് ഡൽഹി പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. വ്യാജ വാർത്തകളെ കുറിച്ച് അവബോധമുണ്ടാകണമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. 
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