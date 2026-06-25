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ആരോഗ്യവകുപ്പിലെ ജീവനക്കാരുടെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങള്ക്കും ഉത്തരം നല്കുകയല്ല മന്ത്രിയുടെ ജോലി: കെ മുരളീധരന്
തിരുവനന്തപുരം: ആരോഗ്യവകുപ്പിലെ ഡയറക്ടര് നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദത്തില് പ്രതികരണവുമായി കെ. മുരളീധരന്. വകുപ്പിലെ എല്ലാ ജീവനക്കാരുടെയും പരാതികള്ക്കും സംശയങ്ങള്ക്കും തനിക്ക് നേരിട്ട് മറുപടി നല്കാന് കഴിയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.ആരോഗ്യ വകുപ്പില് ഏകദേശം 57,000 ജീവനക്കാരുണ്ടെന്നും അവരുടെ ഓരോ ആശങ്കയും പരിഹരിക്കേണ്ടത് മന്ത്രിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സംസ്ഥാനത്ത് പകര്ച്ചവ്യാധികള് വര്ദ്ധിച്ചുവരുന്നതിനാല് രോഗ പ്രതിരോധ നടപടികള് ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് മുന്ഗണനയെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. മറ്റ് വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതല് പ്രതികരിക്കാന് അദ്ദേഹം വിസമ്മതിച്ചു. രോഗ നിയന്ത്രണത്തിനായുള്ള ഉന്നതാധികാര സമിതി സമര്പ്പിച്ച ശുപാര്ശകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
പ്രതിരോധ നടപടികള് നടപ്പിലാക്കുന്നതില് ശരിയായ ഏകോപനം ഉറപ്പാക്കാന് വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ മന്ത്രിമാരുമായി ചര്ച്ച നടത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. പകര്ച്ചവ്യാധികള് പടരുന്നത് തടയുന്നതിനുള്ള മുന്കരുതല് നടപടികള് ഫെബ്രുവരിയില് ആരംഭിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. പ്രതിരോധ പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് പോരായ്മകള് ഉണ്ടായിരുന്നു. പകര്ച്ചവ്യാധി ഇതിനകം രൂക്ഷമായതിനുശേഷം മാത്രമാണ് താന് വകുപ്പിന്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
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ആരോഗ്യവകുപ്പിലെ ജീവനക്കാരുടെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങള്ക്കും ഉത്തരം നല്കുകയല്ല മന്ത്രിയുടെ ജോലി: കെ മുരളീധരന്
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