  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത
  4. The minister's job is not to answer all the questions of the health department employees
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Thursday, 25 June 2026 (19:58 IST)

ആരോഗ്യവകുപ്പിലെ ജീവനക്കാരുടെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കും ഉത്തരം നല്‍കുകയല്ല മന്ത്രിയുടെ ജോലി: കെ മുരളീധരന്‍

K Muraleedharan, Vattiyoorkkavu, K Muraleedharan likely to contest in Election, Congress, കോണ്‍ഗ്രസ്, കെ മുരളീധരന്‍, വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ്‌
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Thu, 25 Jun 2026 (19:58 IST) Updated: Thu, 25 Jun 2026 (19:33 IST)
google-news
തിരുവനന്തപുരം: ആരോഗ്യവകുപ്പിലെ ഡയറക്ടര്‍ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദത്തില്‍ പ്രതികരണവുമായി കെ. മുരളീധരന്‍. വകുപ്പിലെ എല്ലാ ജീവനക്കാരുടെയും പരാതികള്‍ക്കും സംശയങ്ങള്‍ക്കും തനിക്ക് നേരിട്ട് മറുപടി നല്‍കാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.ആരോഗ്യ വകുപ്പില്‍ ഏകദേശം 57,000 ജീവനക്കാരുണ്ടെന്നും അവരുടെ ഓരോ ആശങ്കയും പരിഹരിക്കേണ്ടത് മന്ത്രിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
 
സംസ്ഥാനത്ത് പകര്‍ച്ചവ്യാധികള്‍ വര്‍ദ്ധിച്ചുവരുന്നതിനാല്‍ രോഗ പ്രതിരോധ നടപടികള്‍ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് മുന്‍ഗണനയെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. മറ്റ് വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ പ്രതികരിക്കാന്‍ അദ്ദേഹം വിസമ്മതിച്ചു. രോഗ നിയന്ത്രണത്തിനായുള്ള ഉന്നതാധികാര സമിതി സമര്‍പ്പിച്ച ശുപാര്‍ശകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
 
പ്രതിരോധ നടപടികള്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നതില്‍ ശരിയായ ഏകോപനം ഉറപ്പാക്കാന്‍ വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ മന്ത്രിമാരുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. പകര്‍ച്ചവ്യാധികള്‍ പടരുന്നത് തടയുന്നതിനുള്ള മുന്‍കരുതല്‍ നടപടികള്‍ ഫെബ്രുവരിയില്‍ ആരംഭിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ പോരായ്മകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. പകര്‍ച്ചവ്യാധി ഇതിനകം രൂക്ഷമായതിനുശേഷം മാത്രമാണ് താന്‍ വകുപ്പിന്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം ഇന്നുമുതൽ

ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം ഇന്നുമുതൽജൂലൈ മൂന്നിനകം പെൻഷൻ വിതരണം പൂർത്തിയാക്കണമെന്നാണ് ഉത്തരവ്

സ്‌ഫോടനത്തില്‍ 12 ഇന്ത്യക്കാര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു; പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് ഖത്തര്‍ അമീറില്‍ നിന്ന് ഫോണ്‍ കോള്‍

സ്‌ഫോടനത്തില്‍ 12 ഇന്ത്യക്കാര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു; പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് ഖത്തര്‍ അമീറില്‍ നിന്ന് ഫോണ്‍ കോള്‍ഇന്ത്യക്കാര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് ഖത്തറിലെ അമീര്‍ തമീം ബിന്‍ ഹമദ് അല്‍ താനിയില്‍ നിന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച ഒരു ഫോണ്‍ കോള്‍ ലഭിച്ചു. എക്സിലെ ഒരു പോസ്റ്റില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയാണ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

അയോധ്യക്ഷേത്ര ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ് : തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത് നിൽക്കെ ബിജെപിക്ക് വൻ തിരിച്ചടി, സംഘപരിവാറിനുള്ളിലും ഭിന്നത

അയോധ്യക്ഷേത്ര ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ് : തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത് നിൽക്കെ ബിജെപിക്ക് വൻ തിരിച്ചടി, സംഘപരിവാറിനുള്ളിലും ഭിന്നതദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ വേരോട്ടമുണ്ടാക്കാന്‍ ബിജെപി ഏറ്റവുമധികം ഉപയോഗിച്ച വികാരം ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി എന്ന ആശയമായിരുന്നു.

സംസ്ഥാനത്ത് ഷിഗെല്ല പടരുന്നു; ജാഗ്രത പാലിക്കുക

സംസ്ഥാനത്ത് ഷിഗെല്ല പടരുന്നു; ജാഗ്രത പാലിക്കുകകഴിഞ്ഞദിവസം സ്‌കൂളിലെ തന്നെ മൂന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഷിഗല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു

കോൺഗ്രസ് പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തുന്നവർ; ഡിഎംകെ-ആം ആദ്മി മുന്നണിയിലേക്ക് സിപിഎം എത്തുമോ?

കോൺഗ്രസ് പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തുന്നവർ; ഡിഎംകെ-ആം ആദ്മി മുന്നണിയിലേക്ക് സിപിഎം എത്തുമോ?കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ ആം ആദ്മി നേതാവ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനെ വേട്ടയാടിയപ്പോൾ അതിനൊപ്പം കൂടിയവരാണ് കോൺഗ്രസ്

ആരോഗ്യവകുപ്പിലെ ജീവനക്കാരുടെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കും ഉത്തരം നല്‍കുകയല്ല മന്ത്രിയുടെ ജോലി: കെ മുരളീധരന്‍

ആരോഗ്യവകുപ്പിലെ ജീവനക്കാരുടെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കും ഉത്തരം നല്‍കുകയല്ല മന്ത്രിയുടെ ജോലി: കെ മുരളീധരന്‍വകുപ്പിലെ എല്ലാ ജീവനക്കാരുടെയും പരാതികള്‍ക്കും സംശയങ്ങള്‍ക്കും തനിക്ക് നേരിട്ട് മറുപടി നല്‍കാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.ആരോഗ്യ വകുപ്പില്‍ ഏകദേശം 57,000 ജീവനക്കാരുണ്ടെന്നും അവരുടെ ഓരോ ആശങ്കയും പരിഹരിക്കേണ്ടത് മന്ത്രിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ സംഘര്‍ഷം; മേയറും ഡെപ്യൂട്ടി മേയറും ഉള്‍പ്പെടെ 16 പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ സംഘര്‍ഷം; മേയറും ഡെപ്യൂട്ടി മേയറും ഉള്‍പ്പെടെ 16 പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്മേയര്‍ ഓഫീസിലേക്ക് കയറാന്‍ ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ സംഘര്‍ഷത്തില്‍ മേയറും മുതിര്‍ന്ന നേതാവുമായ വഞ്ചിയൂര്‍ ബാബുവും നിലത്തുവീണു. തന്റെ കാലിന് പരിക്കേറ്റതായി മേയര്‍ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തി.

യുഡിഎഫിൽ പൊട്ടിത്തെറി; സതീശനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് സുധീരൻ

യുഡിഎഫിൽ പൊട്ടിത്തെറി; സതീശനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് സുധീരൻവീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിനു നികുതി ഇളവ് നൽകാനുള്ള വി.ഡി.സതീശന്റെ നീക്കത്തിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് വി.എം.സുധീരൻ. ഈ തീരുമാനവുമായി മുന്നോട്ടു പോയി വിശ്വാസ്യത തകർക്കരുതെന്ന് സുധീരൻ പറഞ്ഞു.

'ഒരു കാരണവശാലും കൊടുക്കില്ല'; സ്വന്തം എംഎൽഎയെ പരിഹസിച്ച് സതീശൻ, മൈക്ക് ഓൺ ആണെന്ന് മറന്നു (വീഡിയോ)

'ഒരു കാരണവശാലും കൊടുക്കില്ല'; സ്വന്തം എംഎൽഎയെ പരിഹസിച്ച് സതീശൻ, മൈക്ക് ഓൺ ആണെന്ന് മറന്നു (വീഡിയോ)സെക്കന്റുകൾക്കുള്ളിൽ നിലപാട് മാറ്റി വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ. നിയമസഭയിൽ മൈക്കിലൂടെ ഒരുകാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് നേർവിപരീതമായ കാര്യം കസേരയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പറയുകയായിരുന്നു. മൈക്ക് ഓഫ് ആകാത്തതിനാൽ സതീശൻ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ കാര്യം പരസ്യമായി !

എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം പാക് വ്യോമാതിർത്തിയിൽ കയറി, അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഡിജിസിഎ

എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം പാക് വ്യോമാതിർത്തിയിൽ കയറി, അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഡിജിസിഎജൂണ്‍ 22ന് അട്ടാരി അതിര്‍ത്തിക്ക് സമീപം അന്താരാഷ്ട്ര അതിര്‍ത്തി ലംഘിച്ച് രണ്ട് മിനിറ്റില്‍ താഴെ സമയമാണ് വിമാനം പാക് വ്യോമാതിര്‍ത്തിയില്‍ തുടര്‍ന്നത്. സംഭവത്തെ കുറിച്ച് വ്യോമയാന നിയന്ത്രണ ഏജന്‍സിയായ ഡിജിസിഎയ്ക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ആഭ്യന്തര അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായും അധികൃതര്‍ ബുധനാഴ്ച അറിയിച്ചു.