വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്കൊപ്പം: സിജെപി സമരത്തിന് പിന്തുണയുമായി സുപ്രീം കോടതി അഭിഭാഷകര്
ന്യൂഡല്ഹി: ജന്തര് മന്തറില് പ്രതിഷേധിക്കുന്ന വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് ഐക്യദാര്ഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചും പ്രതിഷേധക്കാര്ക്കെതിരായ പോലീസ് നടപടിയെ എതിര്ത്തും 'ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കുക, ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കുക' എന്ന പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സുപ്രീം കോടതിയിലെ അഭിഭാഷകര് വ്യാഴാഴ്ച ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം ചൊല്ലി. സുപ്രീം കോടതിയിലെ ഉച്ചഭക്ഷണ ഇടവേളയില് നടന്ന പാരായണത്തിന് മുതിര്ന്ന അഭിഭാഷകരായ ഇന്ദിര ജെയ്സിംഗും എസ്. മുരളീധറും നേതൃത്വം നല്കി. സുപ്രീം കോടതി ബാര് അസോസിയേഷന് പ്രസിഡന്റും മുതിര്ന്ന അഭിഭാഷകനുമായ വികാസ് സിംഗും ഇതില് പങ്കെടുത്തു.
സമരം ചെയ്യുന്ന വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് പിന്തുണ നല്കാനും അവര്ക്ക് നീതി ലഭ്യമാക്കാനും വേണ്ടിയാണ് അഭിഭാഷകര് ഒത്തുചേര്ന്നതെന്ന് ജയ്സിംഗ് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരോട് പറഞ്ഞു. 'വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്കൊപ്പം നിലകൊള്ളാനാണ് ഞങ്ങള് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. നീതിയുടെ പക്ഷത്ത് നിലയുറപ്പിക്കാനാണ് ഞങ്ങള് ഇവിടെയുള്ളത്. വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് നീതി ലഭിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാനാണ് ഞങ്ങള് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടി സമരം ചെയ്യാനല്ല ഞങ്ങള് ഇവിടെയുള്ളത്; ഇത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച വിഷയമല്ല,' അവര് പറഞ്ഞു.
'ഇത് വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ അവകാശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ്; അവര്ക്ക് നീതി ആവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതിയില് നിലകൊള്ളുക എന്നത് അഭിഭാഷകരുടെ കടമയാണ്. നീതി നടപ്പിലാക്കുക എന്നതാണ് ഇന്ത്യന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ധര്മ്മം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളുമായി നീതിയുടെ ഈ ക്ഷേത്രത്തില് ഞങ്ങള് എത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും അവര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.