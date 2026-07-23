'സ്വാര്ത്ഥ താല്പ്പര്യക്കാരുടെ കെണിയില് വീഴരുത്'; നീറ്റ് പ്രതിഷേധക്കാരോട് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്
തിരുവനന്തപുരം: നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പര് ചോര്ച്ചയില് പ്രതിഷേധിക്കുന്ന വിദ്യാര്ത്ഥികളോട് നിക്ഷിപ്ത താല്പ്പര്യക്കാരുടെ കെണിയില് വീഴുകയോ അക്രമത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന് ബിജെപി കേരള പ്രസിഡന്റ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര് വ്യാഴാഴ്ച അഭ്യര്ത്ഥിച്ചു. വിഷയം പാര്ലമെന്റില് ചര്ച്ച ചെയ്യണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഈ വിഷയത്തില് പ്രതിഷേധിക്കാനും ആരോപണവിധേയരായ ചോദ്യപേപ്പര് ചോര്ച്ചയ്ക്ക് ഉത്തരവാദികളായവരില് നിന്ന് ഉത്തരവാദിത്തം തേടാനും വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് എല്ലാ അവകാശവുമുണ്ടെന്ന് ചന്ദ്രശേഖര് പത്രസമ്മേളനത്തില് പറഞ്ഞു. എന്നാല് അവരുടെ പ്രക്ഷോഭം ജനാധിപത്യപരമായി തുടരണമെന്ന് അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. നീറ്റ് പരീക്ഷയിലായാലും മറ്റേതെങ്കിലും പരീക്ഷയിലായാലും ചോദ്യപേപ്പര് ചോര്ച്ച വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ ഭാവിയെ ബാധിക്കുകയും വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള വിശ്വാസം ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ചന്ദ്രശേഖര് പറഞ്ഞു.
നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പര് ചോര്ച്ച ഒരു ദേശീയ ആശങ്കയാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പറഞ്ഞു. ചോദ്യപേപ്പര് ചോര്ച്ചയെ വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ ആത്മവിശ്വാസം തകര്ത്ത ഒരു 'കുറ്റകൃത്യം' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം സമഗ്രമായ അന്വേഷണം, വ്യവസ്ഥാപരമായ പരിഷ്കാരങ്ങള് എന്നിവ ആവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു.