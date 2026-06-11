  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത
  4. Free travel for women on KSRTC buses Private bus owners to go in strike
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 11 June 2026 (14:53 IST)

കെഎസ്ആർടിസിയിലെ സ്ത്രീകളുടെ സൗജന്യയാത്ര, സ്വകാര്യ ബസുകൾ പണിമുടക്കിലേക്ക്

തൃശൂരില്‍ ചേര്‍ന്ന സ്വകാര്യ ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്‌സ് അസോസിയേഷന്‍ യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം.

Private Bus owners, KSRTC,Bus Strike,Priyadarshini schema
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Thu, 11 Jun 2026 (14:53 IST) Updated: Thu, 11 Jun 2026 (14:57 IST)
google-news
കെഎസ്ആര്‍ടിസി ഓര്‍ഡിനറി ബസുകളില്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് സൗജന്യ യാത്ര നല്‍കാനുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ നടപടിക്കിടെ സമരത്തിനൊരുങ്ങി സ്വകാര്യ ബസുടമകള്‍. കെഎസ്ആര്‍ടിസിയുടെ സൗജന്യയാത്ര തങ്ങളുടെ നിലനില്‍പ്പിനെ തന്നെ ബാധിക്കുമെന്നും ബജറ്റില്‍ അനുകൂല പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായില്ലെങ്കില്‍ 19ന് ശേഷം ബസ് സര്‍വീസ് നിര്‍ത്തിവെയ്ക്കുമെന്നാണ് ഓള്‍ കേരള പ്രൈവറ്റ് ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്‌സ് അസോസിയേഷന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്.
 
തൃശൂരില്‍ ചേര്‍ന്ന സ്വകാര്യ ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്‌സ് അസോസിയേഷന്‍ യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. സ്ത്രീ യാത്രക്കാര്‍ കൂടി ഇല്ലാതെയായാല്‍ സര്‍വീസ് നടത്താന്‍ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയാകുമെന്നും വന്‍ നഷ്ടം വഹിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും ബസ് ഉടമകള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 15 വര്‍ഷമായി വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ യാത്രാ നിരക്ക് വര്‍ധിപ്പിച്ചിട്ട്. സര്‍ക്കാര്‍ പറഞ്ഞ പൈസയ്ക്കാണ് സ്വകാര്യ ബസുകള്‍ ഓടുന്നത്. സര്‍വീസ് നിര്‍ത്തിയാന്‍ നിരവധി പേരുടെ തൊഴില്‍ നഷ്ടമാകും. സ്വകാര്യ ബസുകള്‍ നിലനിര്‍ത്താന്‍ പ്രത്യേക പാക്കേജ് വേണമെന്നും മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന തീരുമാനമുണ്ടായില്ലെങ്കില്‍ പണിമുടക്കുമെന്നും ഉടമകള്‍ പറഞ്ഞു.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

സംസ്ഥാനത്ത് ഷിഗെല്ല പടരുന്നു; ജാഗ്രത പാലിക്കുക

സംസ്ഥാനത്ത് ഷിഗെല്ല പടരുന്നു; ജാഗ്രത പാലിക്കുകകഴിഞ്ഞദിവസം സ്‌കൂളിലെ തന്നെ മൂന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഷിഗല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു

കോൺഗ്രസ് പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തുന്നവർ; ഡിഎംകെ-ആം ആദ്മി മുന്നണിയിലേക്ക് സിപിഎം എത്തുമോ?

കോൺഗ്രസ് പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തുന്നവർ; ഡിഎംകെ-ആം ആദ്മി മുന്നണിയിലേക്ക് സിപിഎം എത്തുമോ?കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ ആം ആദ്മി നേതാവ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനെ വേട്ടയാടിയപ്പോൾ അതിനൊപ്പം കൂടിയവരാണ് കോൺഗ്രസ്

ജോലി പോകുമോ?, മൂന്ന് വർഷത്തിനകം ജീവനക്കാരിൽ പകുതിയും എ ഐ ഏജൻ്റാകും, ഇന്ത്യൻ ഐടി മേഖലയെ ഞെട്ടിച്ച് ടിസിഎസ്

ജോലി പോകുമോ?, മൂന്ന് വർഷത്തിനകം ജീവനക്കാരിൽ പകുതിയും എ ഐ ഏജൻ്റാകും, ഇന്ത്യൻ ഐടി മേഖലയെ ഞെട്ടിച്ച് ടിസിഎസ്ടിസിഎസിന്റെ 31-ാമത് വാര്‍ഷിക ജനറല്‍ മീറ്റിംഗിലാണ് ചന്ദ്രശേഖരന്‍ ഈ നിര്‍ണായക പരാമര്‍ശം നടത്തിയത്.

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സംഘപരിവാറിനു വഴങ്ങുന്നോ? സെനറ്റ് നിയമനം വിവാദത്തിൽ

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സംഘപരിവാറിനു വഴങ്ങുന്നോ? സെനറ്റ് നിയമനം വിവാദത്തിൽബിജെപി ദേശീയ സമിതി അംഗം ജെ.പ്രമീളാദേവി ഉൾപ്പെടെ 19 സംഘപരിവാർ അനുകൂലികളെയാണ് ഗവർണർ സെനറ്റിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്

കെഎസ്ആർടിസിയിലെ സൗജന്യയാത്ര, ആദ്യ 100 ദിനം ഓർഡിനറി ബസുകളിൽ മാത്രം, പിന്നീട് മറ്റ് ബസുകളിലും!

കെഎസ്ആർടിസിയിലെ സൗജന്യയാത്ര, ആദ്യ 100 ദിനം ഓർഡിനറി ബസുകളിൽ മാത്രം, പിന്നീട് മറ്റ് ബസുകളിലും!മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശനും ഗതാഗത മന്ത്രി സിപി ജോണും നടത്തിയ ചര്‍ച്ചയിലാണ് ധാരണയായത്.

സേവിംഗ്‌സ് അക്കൗണ്ടില്‍ 2 വര്‍ഷത്തേക്ക് ഒരു ഇടപാടും നടത്തിയില്ലെങ്കില്‍ പ്രവര്‍ത്തനരഹിതമാകും; ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിയണം

സേവിംഗ്‌സ് അക്കൗണ്ടില്‍ 2 വര്‍ഷത്തേക്ക് ഒരു ഇടപാടും നടത്തിയില്ലെങ്കില്‍ പ്രവര്‍ത്തനരഹിതമാകും; ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിയണംചെക്ക്, എടിഎം കാര്‍ഡ്, നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ്, മൊബൈല്‍ ബാങ്കിംഗ്, ഒന്നും അതില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കില്ല. നിങ്ങള്‍ അത് സജീവമാക്കുന്നതുവരെ, നിങ്ങള്‍ക്ക് ആ അക്കൗണ്ട് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയില്ല.

ഞങ്ങൾ ബുദ്ധിപരമായി നീങ്ങി, ഇറാൻ അറിയാതെ 10 കോടി ബാരൽ ഹോർമുസ് വഴി കടത്തിയെന്ന് ട്രംപ്

ഞങ്ങൾ ബുദ്ധിപരമായി നീങ്ങി, ഇറാൻ അറിയാതെ 10 കോടി ബാരൽ ഹോർമുസ് വഴി കടത്തിയെന്ന് ട്രംപ്ഇറാന്‍ അടച്ചുപൂട്ടിയ തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോര്‍മുസിലൂടെ ഓപ്പറേഷന്‍ പ്രൊജക്റ്റ് ഫ്രീഡം എന്ന സൈനിക ദൗത്യത്തിലൂടെ 200ലധികം വാണിജ്യ കപ്പലുകളെ സുരക്ഷിതമായി ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ കടത്തിവിട്ടതായാണ് ട്രംപിന്റെ അവകാശവാദം.

പാക് അധീന കശ്മീരിൽ പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യത്തിനെതിരെ പ്രതിക്ഷേധം, ഒന്നരലക്ഷത്തോളം പേരുടെ വമ്പൻ മാർച്ച്

പാക് അധീന കശ്മീരിൽ പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യത്തിനെതിരെ പ്രതിക്ഷേധം, ഒന്നരലക്ഷത്തോളം പേരുടെ വമ്പൻ മാർച്ച്പാക് അധീന കശ്മീരില്‍ പാകിസ്ഥാന്‍ ഭരണകൂടത്തിനും സൈന്യത്തിനുമെതിരായ ജനരോഷം ആളിക്കത്തുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാക് സൈന്യം നടത്തിയ വെടിവെയ്പ്പില്‍ 11 സാധാരണക്കാര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഇന്നും മഴ കനക്കും; മൂന്ന് ജില്ലകളില്‍ ഓറഞ്ച് അലര്‍ട്ട്, യെല്ലോ അലര്‍ട്ട് ജില്ലകളില്‍

ഇന്നും മഴ കനക്കും; മൂന്ന് ജില്ലകളില്‍ ഓറഞ്ച് അലര്‍ട്ട്, യെല്ലോ അലര്‍ട്ട് ജില്ലകളില്‍24 മണിക്കൂറില്‍ 115.6 mm മുതല്‍ 204.4 mm വരെ മഴ ലഭിക്കുമെന്നാണ് അതിശക്തമായ മഴ (Very Heavy Rainfall) എന്നത് കൊണ്ട് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നത്.

മംഗളൂരുവില്‍ അദാനിയുടെ ഏജന്റിനെ കണ്ടില്ല; ആരോപണങ്ങള്‍ നിഷേധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

മംഗളൂരുവില്‍ അദാനിയുടെ ഏജന്റിനെ കണ്ടില്ല; ആരോപണങ്ങള്‍ നിഷേധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിമംഗളൂരു സന്ദര്‍ശന വേളയില്‍ വ്യവസായി ഗൗതം അദാനിയുമായി ബന്ധമുള്ള ഒരു ഏജന്റിനെ കണ്ടുവെന്ന ആരോപണം മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന്‍ നിഷേധിച്ചു.അദാനിയുമായി തനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് പത്രസമ്മേളനത്തില്‍ സംസാരിച്ച സതീശന്‍ അവകാശവാദങ്ങള്‍ തെറ്റാണെന്ന് തള്ളിക്കളഞ്ഞു.