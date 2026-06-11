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  4. If no transaction is made in the savings account for 2 years
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Thursday, 11 June 2026 (12:27 IST)

സേവിംഗ്‌സ് അക്കൗണ്ടില്‍ 2 വര്‍ഷത്തേക്ക് ഒരു ഇടപാടും നടത്തിയില്ലെങ്കില്‍ പ്രവര്‍ത്തനരഹിതമാകും; ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിയണം

bank
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Thu, 11 Jun 2026 (12:27 IST) Updated: Thu, 11 Jun 2026 (11:32 IST)
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ഇക്കാലത്ത് ആളുകള്‍ നിരവധി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകള്‍ തുറക്കുന്നു, പക്ഷേ അവയെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാനും കഴിയുന്നില്ല. അതുവഴി ചില അക്കൗണ്ടുകള്‍ ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടക്കുകയാണ്. വളരെക്കാലമായി അവയില്‍ നിന്ന് ഒരു ഇടപാടും നടക്കുന്നില്ല. തുടര്‍ച്ചയായി 2 വര്‍ഷത്തേക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്ന് ഒരു തരത്തിലുള്ള പിന്‍വലിക്കലും നടത്തിയില്ലെങ്കില്‍, അത് നിഷ്‌ക്രിയ അക്കൗണ്ടായി മാറും. അത്തരമൊരു അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് പണം പിന്‍വലിക്കാനോ അതില്‍ നിക്ഷേപിക്കാനോ കഴിയില്ല. ചെക്ക്, എടിഎം കാര്‍ഡ്, നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ്, മൊബൈല്‍ ബാങ്കിംഗ്, ഒന്നും അതില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കില്ല. നിങ്ങള്‍ അത് സജീവമാക്കുന്നതുവരെ, നിങ്ങള്‍ക്ക് ആ അക്കൗണ്ട് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയില്ല. 
 
ഒരു അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്ന് തുടര്‍ച്ചയായി 12 മാസം ഒരു ഇടപാടും നടക്കാത്തപ്പോള്‍, അത് ഒരു നിഷ്‌ക്രിയ അക്കൗണ്ടായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ ഒരു അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്ന് 24 മാസം അതായത് രണ്ട് വര്‍ഷം തുടര്‍ച്ചയായി ഒരു ഇടപാടും നടക്കാത്തപ്പോള്‍, അത് ഡോര്‍മന്റ് അക്കൗണ്ടിന്റെ വിഭാഗത്തില്‍ പെടുത്തുന്നു. ഒരു പുതിയ ഇടപാട് നടത്തി നിങ്ങള്‍ക്ക് നിഷ്‌ക്രിയ അക്കൗണ്ട് വീണ്ടും സജീവമാക്കാം അല്ലെങ്കില്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് വഴിയോ കസ്റ്റമര്‍ കെയറുമായി സംസാരിച്ചോ ബാങ്ക് ഓഫീസറെ കണ്ടുകൊണ്ടോ അത് വീണ്ടും സജീവമാക്കാം, എന്നാല്‍ ഡോര്‍മന്റ് അക്കൗണ്ടില്‍ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇടപാടും നടത്താന്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഓപ്ഷനില്ല. 
 
നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് പ്രവര്‍ത്തനരഹിതമായ അക്കൗണ്ടിന്റെ വിഭാഗത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍, അതില്‍ നിക്ഷേപിച്ച തുകയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങള്‍ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല, കാരണം നിങ്ങളുടെ പണം പൂര്‍ണ്ണമായും സുരക്ഷിതമാണ്. ഇത് സജീവമാക്കിയ ശേഷം, നിങ്ങള്‍ക്ക് എപ്പോള്‍ വേണമെങ്കിലും ആ തുക പിന്‍വലിക്കാം.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
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