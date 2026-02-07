സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ശനി, 7 ഫെബ്രുവരി 2026 (09:37 IST)
ശനിയാഴ്ച ജോലി ഒഴിവാക്കുന്നതിന്റെ പേരില് ജീവനക്കാരുടെ അവധിയോ മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളോ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കരുതെന്ന് സര്ക്കാര് ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനകള്. ചീഫ് സെക്രട്ടറി എ ജയതിലക് വിളിച്ച യോഗത്തിലാണ് സംഘടനകള് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. കൂടാതെ ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ ജീവനക്കാര്ക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന നല്കണമെന്നും നിര്ദ്ദേശം ഉണ്ടായി.
നിലവില് ആഴ്ചയില് 42 മണിക്കൂറാണ് ജോലി സമയം. ഒരു ദിവസം കുറച്ചാല് ആഴ്ചയില് ഏഴ് മണിക്കൂറും, മാസത്തില് 21 മണിക്കൂറും, വര്ഷത്തില് 36 ദിവസവും കുറയും. ജോലി ദിവസങ്ങള് അഞ്ചായി കുറയ്ക്കുന്നത് സര്ക്കാരിന് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങള് നല്കും. ഭരണച്ചെലവുകള് കുറയ്ക്കാന് കഴിയും. മറ്റ് ആവശ്യങ്ങള്ക്കായി കൂടുതല് സമയം ലഭ്യമാകും. ജീവനക്കാരുടെ ഉല്പ്പാദനക്ഷമതയും കാര്യക്ഷമതയും വര്ദ്ധിപ്പിക്കാന് കഴിയും. ഭരണത്തിന്റെ വേഗത വര്ദ്ധിപ്പിക്കാന് കഴിയും. എന്നാല് അധിക ജോലി ചെയ്ത് പ്രവൃത്തി ദിവസം ആറില് നിന്ന് അഞ്ചായി കുറയ്ക്കുന്നത് സര്ക്കാരിന്റെ ഔദാര്യമല്ലെന്ന് സ്റ്റേറ്റ് എംപ്ലോയീസ് ആന്ഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ഓര്ഗനൈസേഷന് (സെറ്റോ) ചെയര്മാന് ചവറ ജയകുമാര് പ്രതികരിച്ചു.
ആഴ്ചയിലെ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങള് അഞ്ചായി വര്ദ്ധിപ്പിച്ചതിനെ ജോയിന്റ് കൗണ്സില് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായി ചെയര്മാന് എസ് സജീവ് പറഞ്ഞു. ആഴ്ചയില് രണ്ട് ദിവസത്തെ ജോലി സമയം വര്ദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നഷ്ടം നികത്താന് കഴിയുമെന്ന് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷന് പ്രസിഡന്റ് എം എസ് ഇര്ഷാദ് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ പേരില് ജീവനക്കാരുടെ കാഷ്വല് ലീവ്, അവധി ദിവസങ്ങള് കുറയ്ക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.