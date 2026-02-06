സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വെള്ളി, 6 ഫെബ്രുവരി 2026 (17:12 IST)
തിരുവനന്തപുരം: മെഡിക്കല് കോളേജില് ഓക്സിജന് സിലിണ്ടറിന്റെ ഫ്ലോ മീറ്ററിലെ പ്രഷര് ഗേജ് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് അപകടം. പുലര്ച്ചെ രണ്ടു മണിയോടെയാണ് അപകടം. ഓക്സിജന് സിലിണ്ടര് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സ്ഫോടനം ഉണ്ടായത്. സംഭവത്തില് ഫരീഷ ബീവി (50) എന്ന വനിതാ ജീവനക്കാരിക്ക് പരിക്കേറ്റു. നെറ്റിയിലാണ് പരിക്കേറ്റത്.
ഫരീഷയുടെ പരിക്കുകള് നിസ്സാരമാണെന്ന് പ്രാഥമിക റിപ്പോര്ട്ടുകള് പറയുന്നു. അവരെ മെഡിക്കല് കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ ഐസിയുവിലേക്ക് മാറ്റി. ഇത്തരമൊരു അപകടം സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ്. തിയേറ്റര് ബിയിലെ ഓക്സിജന് സിലിണ്ടര് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് പാലക്കാട് സ്വദേശിയായ ഒരു അനസ്തേഷ്യ ടെക്നീഷ്യന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ഫ്ലോ മീറ്റര് സ്ഫോടനത്തിന്റെ കാരണം അധികൃതര് അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്.