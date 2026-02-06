വെള്ളി, 6 ഫെബ്രുവരി 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

വിഎസിന്റെ കുടുംബം പത്മവിഭൂഷണ്‍ സ്വീകരിക്കില്ല; പാര്‍ട്ടി തീരുമാനം അംഗീകരിക്കുന്നു

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വെള്ളി, 6 ഫെബ്രുവരി 2026 (17:39 IST)
തിരുവനന്തപുരം: മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദന് മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കുന്ന പത്മവിഭൂഷണ്‍ സ്വീകരിക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം. പാര്‍ട്ടിയുടെ തീരുമാനപ്രകാരം മുന്നോട്ടുപോകാന്‍ കുടുംബം തീരുമാനിച്ചു. വിഎസിന്റെ മകന്‍ വിഎ അരുണ്‍ കുമാര്‍ നേരത്തെ തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ തീരുമാനം പാര്‍ട്ടിയുടെ നിലപാടുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കള്‍ സാധാരണയായി ഇത്തരം ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികള്‍ സ്വീകരിക്കാറില്ല എന്നതാണ് പാര്‍ട്ടിയുടെ നിലപാട്. അവാര്‍ഡിന് അര്‍ഹരായവര്‍ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് അത് സംഭവിച്ചത്. വിഎസ് ഇപ്പോള്‍ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലാത്തതിനാല്‍ കുടുംബം തീരുമാനമെടുക്കണമെന്ന് പാര്‍ട്ടി കേന്ദ്രങ്ങള്‍ തീരുമാനിച്ചു.

വിഎസിന് പത്മവിഭൂഷണ്‍ ലഭിച്ചതായി വ്യക്തമാക്കി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തില്‍ നിന്ന് ഇന്നലെ കുടുംബത്തിന് ഒരു കത്ത് ലഭിച്ചു. അരുണ്‍ കുമാര്‍ ഇത് ഫേസ്ബുക്കില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ജനകീയ പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെയും അചഞ്ചലമായ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളിലൂടെയും കേരള ജനതയോടൊപ്പം നടന്ന വിഎസിനോട് ജനങ്ങള്‍ കാണിച്ച സ്‌നേഹവും ആദരവും അവര്‍ക്ക് എപ്പോഴും വലിയ ശക്തിയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൊതുജീവിതത്തിനുള്ള അംഗീകാരമായി ഈ അവാര്‍ഡിനെ കാണുന്നു. എന്നാല്‍ അദ്ദേഹം പ്രതിനിധീകരിച്ച പ്രസ്ഥാനത്തിന് അത്തരം അവാര്‍ഡുകള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുണ്ട്. ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്ന നിലയില്‍ അദ്ദേഹം എല്ലായ്‌പ്പോഴും ആ മൂല്യങ്ങളിലും പാര്‍ട്ടിയുടെ തീരുമാനങ്ങളിലും ഉറച്ചുനിന്നു. കുടുംബം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ ആദര്‍ശങ്ങളിലും പാര്‍ട്ടി നിലപാടുകളിലും ഉറച്ചുനില്‍ക്കും. ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളില്‍ വിഎസിന് ഉള്ള സ്ഥാനം ഏതൊരു അവാര്‍ഡിനേക്കാളും വലുതാണെന്ന് ഞങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. ജനങ്ങള്‍ അദ്ദേഹത്തിന് നല്‍കിയ സ്‌നേഹത്തിന് അദ്ദേഹം നന്ദിയുള്ളവനാണെന്നും കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നു.

ഇഎംഎസ്, ജ്യോതി ബസു, ഹര്‍കിഷന്‍ സിംഗ് സുര്‍ജിത്, ബുദ്ധദേവ് ഭട്ടാചാര്യ എന്നിവര്‍ മുമ്പ് അവാര്‍ഡുകള്‍ നിരസിച്ചിരുന്നു. വി.എസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ അദ്ദേഹം ഈ അവാര്‍ഡ് നിരസിക്കുമായിരുന്നെന്ന് സിപിഎം ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി എം.എ ബേബി നേരത്തെ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :