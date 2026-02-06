വെള്ളി, 6 ഫെബ്രുവരി 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

ഇനി സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ ആഴ്ചയില്‍ അഞ്ച് ദിവസം മാത്രം ജോലി ചെയ്താല്‍ മതി

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വെള്ളി, 6 ഫെബ്രുവരി 2026 (19:44 IST)
തിരുവനന്തപുരം: സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകളിലെ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങള്‍ ആറില്‍ നിന്ന് അഞ്ചായി കുറയ്ക്കാനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശം സര്‍വീസ് സംഘടനകള്‍ അംഗീകരിച്ചു. ജോലി സമയം വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതിനും അവര്‍ അംഗീകാരം നല്‍കി. എന്നിരുന്നാലും പൊതു അവധി ദിനങ്ങളും കാഷ്വല്‍ ലീവ്‌സും കുറയ്ക്കാന്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് സംഘടനാ പ്രതിനിധികള്‍ വ്യക്തമാക്കി. സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനാ പ്രതിനിധികളുമായി ചീഫ് സെക്രട്ടറി വിളിച്ചുചേര്‍ത്ത ഓണ്‍ലൈന്‍ യോഗത്തിലാണ് സംഘടനകള്‍ തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. സര്‍ക്കാരിന്റെ തീരുമാനം പിന്നീട് അറിയിക്കുമെന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കി.

നിലവില്‍ ആഴ്ചയില്‍ 42 മണിക്കൂറാണ് ജോലി സമയം. ഒരു ദിവസം കുറച്ചാല്‍ ആഴ്ചയില്‍ ഏഴ് മണിക്കൂറും, മാസത്തില്‍ 21 മണിക്കൂറും, വര്‍ഷത്തില്‍ 36 ദിവസവും കുറയും. ജോലി ദിവസങ്ങള്‍ അഞ്ചായി കുറയ്ക്കുന്നത് സര്‍ക്കാരിന് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങള്‍ നല്‍കും. ഭരണച്ചെലവുകള്‍ കുറയ്ക്കാന്‍ കഴിയും. മറ്റ് ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി കൂടുതല്‍ സമയം ലഭ്യമാകും. ജീവനക്കാരുടെ ഉല്‍പ്പാദനക്ഷമതയും കാര്യക്ഷമതയും വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയും. ഭരണത്തിന്റെ വേഗത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയും. എന്നാല്‍ അധിക ജോലി ചെയ്ത് പ്രവൃത്തി ദിവസം ആറില്‍ നിന്ന് അഞ്ചായി കുറയ്ക്കുന്നത് സര്‍ക്കാരിന്റെ ഔദാര്യമല്ലെന്ന് സ്റ്റേറ്റ് എംപ്ലോയീസ് ആന്‍ഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍ (സെറ്റോ) ചെയര്‍മാന്‍ ചവറ ജയകുമാര്‍ പ്രതികരിച്ചു.

ആഴ്ചയിലെ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങള്‍ അഞ്ചായി വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചതിനെ ജോയിന്റ് കൗണ്‍സില്‍ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായി ചെയര്‍മാന്‍ എസ് സജീവ് പറഞ്ഞു. ആഴ്ചയില്‍ രണ്ട് ദിവസത്തെ ജോലി സമയം വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നഷ്ടം നികത്താന്‍ കഴിയുമെന്ന് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷന്‍ പ്രസിഡന്റ് എം എസ് ഇര്‍ഷാദ് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ പേരില്‍ ജീവനക്കാരുടെ കാഷ്വല്‍ ലീവ്, അവധി ദിവസങ്ങള്‍ കുറയ്ക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്‍ജിഒ സംഘ് സംസ്ഥാന ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി എസ് രാജേഷും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങള്‍ കുറച്ചതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായി പറഞ്ഞു.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :