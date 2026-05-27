അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- ഇത് പാർട്ടിയെയോ പിണറായിയെയോ ഒരു ചുക്കും ചെയ്യില്ല; ഇ.ഡി പരിശോധനയിൽ രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ച് സിപിഎം
- ഡീലുണ്ടാക്കിയവരേ... ആളും പ്രസ്ഥാനവും മാറിപ്പോയെന്നേ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളു: ഇഡി നടപടിയില് പ്രതികരിച്ച് എംവി ഗോവിന്ദന്
- ഇ.ഡി റെയ്ഡ് പ്രായമായവരെയും കുട്ടികളെയും തടഞ്ഞുവെച്ച്; സംസ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷേധം ഇരമ്പുന്നു
- അച്ഛനായി പോയെന്ന ഒറ്റക്കാരണം കൊണ്ടാണ് കേസ്, പ്രതിയല്ലാഞ്ഞിട്ടും പിണറായി വിജയനെ തടഞ്ഞുവെച്ചിരിക്കുന്നു : എം വി ഗോവിന്ദൻ
- ഇത്തവണ പെരുന്നാളിനു ക്ഷേമ പെൻഷനില്ല
ഒന്നും കിട്ടാതെ ഇഡി മടങ്ങി; അണപൊട്ടി സിപിഎം പ്രതിഷേധം
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനെതിരായ ഇഡി വേട്ടയ്ക്കു അവസാനം. രാവിലെ ആറിനു ആരംഭിച്ച റെയ്ഡ് എട്ട് മണിക്കൂറിലേറെ നീണ്ടു. ഒടുവിൽ സംശകരമായ ഒന്നും കിട്ടാതെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മടങ്ങി.
പിണറായിയുടെ കണ്ണൂരിലെ വീട്ടിലും തിരുവനന്തപുരത്തെ വാടക വീട്ടിലും എംഎൽഎ പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ കോഴിക്കോട്ടെ വീട്ടിലുമാണ് ഇ.ഡി റെയ്ഡ് നടത്തിയത്. സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനെ പോലും അറിയിക്കാതെയാണ് റെയ്ഡ് നടന്നതെന്നതും വിവാദമായി.
കണ്ണൂരിലെയും കോഴിക്കോട്ടെയും വീട്ടിൽ നിന്ന് സംശയകരമായി ഒരു രേഖയും കിട്ടിയില്ലെന്ന് ഇ.ഡി രേഖമൂലം എഴുതിനൽകി. പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കി ഇറങ്ങാൻ നിന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരോടു 'ഒന്നും കിട്ടിയില്ല' എന്നത് എഴുതി നൽകണമെന്ന് പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തിയിരുന്നവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
ശബരിമലയില് സ്വര്ണ്ണകൊള്ളക്കേസ്: തന്ത്രിയുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാന് കേരള ഹൈക്കോടതി വിസമ്മതിച്ചു
കായംകുളം കായലില് കൈകാലുകള് കെട്ടിയിട്ട നിലയില് സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം, കൊലപാതകമെന്ന് സംശയം
ഇന്ധനവില രണ്ട് രൂപ കൂടി ഉടൻ വർധിപ്പിക്കും
56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില് വിറച്ചു, നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചു
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.