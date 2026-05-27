അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- സംഘപരിവാറിനു മുമ്പിൽ കുമ്പിടില്ല; ഇഡി പരിശോധനയിൽ മുഹമ്മദ് റിയാസ്
- സിഎംആര്എല് മാസപ്പടികേസ്: പിണറായി വിജയന്റെയും മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെയും വീടുകളില് ഇഡി റെയ്ഡ്
- പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്റെയും മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെയും വീടുകളില് ഇഡി റെയ്ഡ്
- മഴക്കാലം വരുന്നു; ഡെങ്കിപ്പനിക്കെതിരെ ജാഗ്രത വേണം
- വീണ വിജയന് ഉള്പ്പെട്ട മാസപ്പടി കേസ്: ഇഡി അന്വേഷണം റദ്ദാക്കണമെന്ന ഹര്ജി ഹൈക്കോടതി തള്ളി
ഇത് പാർട്ടിയെയോ പിണറായിയെയോ ഒരു ചുക്കും ചെയ്യില്ല; ഇ.ഡി പരിശോധനയിൽ രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ച് സിപിഎം
മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ ഡൽഹിയിലെത്തി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ കണ്ടതിനു പിന്നാലെയാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസി പിണറായി വിജയന്റെ വീട്ടിൽ പരിശോധന നടത്താനെത്തിയത്
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്റെ വീട്ടിൽ കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസിയായ ഇ.ഡി നടത്തുന്ന പരിശോധനയ്ക്കെതിരെ സിപിഎം. പാർട്ടിയെയോ പിണറായി വിജയനെയോ ഇത് തെല്ലും ഭയപ്പെടുത്തുന്നില്ലെന്ന് സിപിഎം പ്രതികരിച്ചു.
' സഖാവ് പിണറായി വിജയന്റെ വസതിയിൽ നടന്ന ഇ.ഡി റെയ്ഡിനെ സിപിഎം അപലപിക്കുന്നു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെതിരായ ബിജെപിയുടെ ആസൂത്രണമാണിത്. ഇത്തരം നടപടികൾ പാർട്ടിയെയോ പിണറായിയെയോ തെല്ലും ഭയപ്പെടുത്തില്ല. ഈ റെയ്ഡിൽ യുഡിഎഫ് സർക്കാരിനും പങ്കുണ്ടോ?,' സിപിഎം പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ ഡൽഹിയിലെത്തി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ കണ്ടതിനു പിന്നാലെയാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസി പിണറായി വിജയന്റെ വീട്ടിൽ പരിശോധന നടത്താനെത്തിയത്.
ശബരിമലയില് സ്വര്ണ്ണകൊള്ളക്കേസ്: തന്ത്രിയുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാന് കേരള ഹൈക്കോടതി വിസമ്മതിച്ചു
കായംകുളം കായലില് കൈകാലുകള് കെട്ടിയിട്ട നിലയില് സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം, കൊലപാതകമെന്ന് സംശയം
ഇന്ധനവില രണ്ട് രൂപ കൂടി ഉടൻ വർധിപ്പിക്കും
56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില് വിറച്ചു, നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചു
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.