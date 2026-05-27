അച്ഛനായി പോയെന്ന ഒറ്റക്കാരണം കൊണ്ടാണ് കേസ്, പ്രതിയല്ലാഞ്ഞിട്ടും പിണറായി വിജയനെ തടഞ്ഞുവെച്ചിരിക്കുന്നു : എം വി ഗോവിന്ദൻ
എല്ലാ കോടതിയും കഴമ്പില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയ കേസില് പ്രതിയല്ലാത്ത പിണറായി വിജയനെ തടഞ്ഞുവെച്ചിരിക്കുന്നത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്നും എം വി ഗോവിന്ദന് പറഞ്ഞു.
മുന് മുഖ്യമന്ത്രിയായ പിണറായി വിജയന്റെ വീട്ടില് നടക്കുന്ന ഇഡി റെയ്ഡ് രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലാണെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദന്. പിണറായി വിജയനെയും സിപിഎമ്മിനെയും കേന്ദ്ര ഏജന്സികളെ ഉപയോഗിച്ച് തകര്ക്കാമെന്നുള്ള മോഹം വിലപോവില്ലെന്നും എം വി ഗോവിന്ദന് പറഞ്ഞു. പിണറായി വിജയന് കേസില് ഒരു പങ്കുമില്ലെന്നും അച്ഛനായി പോയി എന്ന ഒറ്റകാരാണത്തിന്റെ മുകളിലാണ് പിണറായി വിജയനെതിരെ കേസെന്നും എം വി ഗോവിന്ദന് പറഞ്ഞു. എല്ലാ കോടതിയും കഴമ്പില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയ കേസില് പ്രതിയല്ലാത്ത പിണറായി വിജയനെ തടഞ്ഞുവെച്ചിരിക്കുന്നത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്നും എം വി ഗോവിന്ദന് പറഞ്ഞു.
സിഎംആര്എല് പട്ടികയില് പിവി എന്ന് ചുരുക്കപ്പേര് തന്റേതല്ലെന്ന് പിണറായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് 2 നേതാക്കള് അത് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. സര്ക്കാരിനോ പിണറായിക്കോ കേസില് പങ്കില്ലെന്ന് കോടതി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
കേന്ദ്രസര്ക്കാര് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കള്ക്കെതിരെ നടത്തുന്ന കടന്നാക്രമണങ്ങളെ പരോക്ഷമായും പ്രത്യക്ഷമായും കോണ്ഗ്രസ് നേതൃത്വം സഹായിക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് പിണറായി വിജയനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതെന്നാണ് രാഹുല് ഗാന്ധി കേരളത്തില് വന്ന് ചോദിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന് ഇന്നലെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ സന്ദര്ശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ബിജെപിയും കോണ്ഗ്രസും ഒരുപോലെ ആവശ്യപ്പെട്ടത് പിണറായി വിജയനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ്. ഡല്ഹിയില് അരവിന്ദ് കേജ്രിവാളിനെ ജയിലിലടച്ചത് കോണ്ഗ്രസ് നല്കിയ പരാതിയിലാണ്. പരാതിയില് കഴമ്പില്ലെന്ന് ഡല്ഹി ഹൈക്കോടതി പിന്നീട് കണ്ടെത്തി. ഈ ഭാവന ചമയ്ക്കലാണ് കേരളത്തിലും നടക്കുന്നത്. എം വി ഗോവിന്ദന് പറഞ്ഞു/
അതേസമയം വീണ വിജയന് അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കുന്ന നിലപാടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളതെന്നും. വീണയ്ക്ക് സര്ക്കാരോ പിണറായി വിജയനോ സഹായം നല്കിയിട്ടില്ലെന്ന് കോടതിയില് തെളിഞ്ഞതാണെന്നും എം വി ഗോവിന്ദന് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.പിണറായി വിജയനെതിരായ കടന്നാക്രമണത്തെ പാര്ട്ടി ചെറുത്തു തോല്പ്പിക്കുമെന്നും എം വി ഗോവിന്ദന് വ്യക്തമാക്കി.
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.