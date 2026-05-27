സിഎംആര്എല് മാസപ്പടികേസ്: പിണറായി വിജയന്റെയും മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെയും വീടുകളില് ഇഡി റെയ്ഡ്
സിഎംആര്എല് മാസപ്പടികേസില് പിണറായി വിജയന്റെയും മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെയും വീടുകളില് ഇഡി റെയ്ഡ്. പത്തിടങ്ങളിലാണ് ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥര് പരിശോധന നടത്തിയത്. പിണറായി വിജയന്റെ തിരുവനന്തപുരത്തെ വാടകവീട്ടിലും കണ്ണൂരിലെ വീട്ടിലും എന്ഫോഴ്സമെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് പരിശോധന നടത്തി. കൂടാതെ സി എം ആര് എല് എംഡി ശശിധരന് കര്ത്തയുടെ വീട്ടിലും മുന് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ കോഴിക്കോട്ടെ വീട്ടിലും റെയ്ഡ് നടക്കുന്നുണ്ട്.
അന്വേഷണം തുടരാമെന്ന ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടി. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കേസില് എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് അന്വേഷണം തുടരാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി സിംഗിള് ബെഞ്ച് ഉത്തരവിട്ടത്. അന്വേഷണം തടയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കരിമണല് കമ്പനി എംഡി ശശിധരന് കര്ത്താ, കമ്പനിയുടെ ചീഫ് ഫിനാന്സ് ഓഫീസര് കെ എസ് സുരേഷ് കുമാര്, ജീവനക്കാര് അടക്കമുള്ളവര് നല്കിയ ഹര്ജികള് ആണ് ഹൈക്കോടതി തള്ളിയത്.
കൂടാതെ മേല്ക്കോടതിയെ സമീപിക്കാന് ഒരാഴ്ച സാവകാശം വേണമെന്ന കമ്പനിയുടെ ആവശ്യവും കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല.
56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില് വിറച്ചു, നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചു
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.