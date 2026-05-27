- സിഎംആര്എല് മാസപ്പടികേസ്: പിണറായി വിജയന്റെയും മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെയും വീടുകളില് ഇഡി റെയ്ഡ്
- മഴക്കാലം വരുന്നു; ഡെങ്കിപ്പനിക്കെതിരെ ജാഗ്രത വേണം
- വീണ വിജയന് ഉള്പ്പെട്ട മാസപ്പടി കേസ്: ഇഡി അന്വേഷണം റദ്ദാക്കണമെന്ന ഹര്ജി ഹൈക്കോടതി തള്ളി
- ബീക്കണിട്ട് ചീറിപാഞ്ഞ ആംബുലൻസിൽ എംഡിഎംഎ കടത്ത്, 2 പേർ അറസ്റ്റിൽ
സംഘപരിവാറിനു മുമ്പിൽ കുമ്പിടില്ല; ഇഡി പരിശോധനയിൽ മുഹമ്മദ് റിയാസ്
കേന്ദ്ര ഏജൻസിയായ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) വീട്ടിൽ പരിശോധന നടത്തുമ്പോൾ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ്. എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും സംഘപരിവാറിനു മുന്നിൽ കുമ്പിടില്ലെന്ന് റിയാസ് പറഞ്ഞു.
' വളഞ്ഞിട്ടടിച്ചോളൂ...പക്ഷേ സംഘപരിവാറിനു മുമ്പിൽ കുമ്പിടില്ല. അവസാന ശ്വാസം വരെയും പോരാടും' മുഹമ്മദ് റിയാസ് പ്രതികരിച്ചു.
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്റെയും പ്രതിപക്ഷ എംഎൽഎയായ മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെയും വീടുകൾ ഉൾപ്പെടെ 12 ഇടങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസിയായ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) പരിശോധന. പിണറായി വിജയന്റെ കണ്ണൂരിലെ വീട്ടിലും തിരുവനന്തപുരം ബേക്കറി ജങ്ഷനിലെ വാടക വീട്ടിലുമാണ് പരിശോധന നടക്കുന്നത്. രാവിലെ ആറിനു പരിശോധന തുടങ്ങി.
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.