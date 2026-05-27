അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- Happy Birthday Pinarayi Vijayan: പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ 81 ന്റെ നിറവിൽ
- പൈലറ്റും എസ്കോർട്ടും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ
- എല്ലാ ജില്ലാക്കമ്മിറ്റികളിലും വിമർശനം പിണറായിക്കും ഗോവിന്ദനും നേരെ, നേതൃമാറ്റം വേണമെന്നും ആവശ്യം
- പിണറായിക്കെന്താ പ്രായപരിധിയില്ലെ, കെ കെ ശൈലജ ജയിക്കരുതെന്ന് ചിലർ നിർബന്ധം കാട്ടി: കണ്ണൂർ ജില്ലാകമ്മിറ്റിയിൽ രൂക്ഷവിമർശനം
- പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി പിണറായി, പി ബി വോട്ടെടുപ്പിൽ 10 പേർ അനുകൂലിച്ചപ്പോൾ 7 പേർ എതിർത്തു
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്റെയും മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെയും വീടുകളില് ഇഡി റെയ്ഡ്
സിഎംആര്എല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 12 ഇടങ്ങളിലാണ് റെയ്ഡ്.
മുന് മുഖ്യമന്ത്രിയും നിലവിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ പിണറായി വിജയന്റെയും മരുമകനും മുന് മന്ത്രിയുമായ മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെയും വീടുകളില് എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് റെയ്ഡ്. എക്സാലോജിക്- സിഎംആര്എല് ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് റെയ്ഡ്. സിഎംആര്എല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 12 ഇടങ്ങളിലാണ് റെയ്ഡ്.
പിണറായിയുടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ വാടകവീട്ടിലും റിയാസിന്റെ കോഴിക്കോട് കോട്ടുളിയിലെ വസതിയിലുമാണ് റെയ്ഡ്. പിണറായി വിജയനും മകള് വീണാ വിജയനുള്പ്പടെയുള്ളവര് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉണ്ടെന്നാണ് സൂചന. എക്സാലോജിക്- സിഎംആര്എല് ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല് നിരോധനനിയമപ്രകാരമുള്ള കേസില് ഇഡി അന്വേഷണം സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന ഹര്ജി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹൈക്കോടതി തള്ളിയതിന് പിന്നാലെയാണ് റെയ്ഡ്.
കൈക്കൂലി, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല് എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് സിഎംആര്എല്ലിനെതിരായ ആരോപണങ്ങളാണ് ഇ ഡി അന്വേഷിക്കുന്നത്. പിണറായി വിജയന്റെ മകള് വീണയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഐടി കമ്പനിയായ എക്സലോജിക് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് സിഎംആര്എല് വന്തുക നിയമവിരുദ്ധമായി നല്കിയെന്നതാണ് പ്രധാന ആരോപണം.
ശബരിമലയില് സ്വര്ണ്ണകൊള്ളക്കേസ്: തന്ത്രിയുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാന് കേരള ഹൈക്കോടതി വിസമ്മതിച്ചു
കായംകുളം കായലില് കൈകാലുകള് കെട്ടിയിട്ട നിലയില് സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം, കൊലപാതകമെന്ന് സംശയം
ഇന്ധനവില രണ്ട് രൂപ കൂടി ഉടൻ വർധിപ്പിക്കും
56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില് വിറച്ചു, നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചു
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.