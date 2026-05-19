'കുത്തിയത് സതീശൻ'; ചാണ്ടി ഉമ്മനെ അവഗണിച്ചു, എ ഗ്രൂപ്പിൽ കടുത്ത അതൃപ്തി

WEBDUNIA|
Last Modified ചൊവ്വ, 19 മെയ് 2026 (08:37 IST)
മന്ത്രിസഭാ രൂപീകരണത്തിനു ശേഷവും കോൺഗ്രസിൽ ഗ്രൂപ്പ് പോര് തുടരുന്നു. ചാണ്ടി ഉമ്മനെ മന്ത്രിയാക്കാത്തത് വി.ഡി.സതീശന്റെ ഇടപെടൽ കാരണമെന്ന് എ ഗ്രൂപ്പ്. അവസാന നിമിഷം വരെ ചാണ്ടി ഉമ്മൻ പരിഗണിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് എ ഗ്രൂപ്പ് കരുതിയിരുന്നത്. എന്നാൽ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് ചാണ്ടി ഉമ്മൻ വേണ്ടെന്ന് സതീശൻ നിലപാടെടുക്കുകയായിരുന്നു.
ഉമ്മൻചാണ്ടിയുമായി കടുത്ത അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ സതീശനു ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് കാരണമാണ് ചാണ്ടി ഉമ്മനെ മനപ്പൂർവ്വം സതീശൻ തഴഞ്ഞതെന്നാണ് എ ഗ്രൂപ്പ് ആരോപിക്കുന്നത്. മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയും ചാണ്ടി ഉമ്മനെ മന്ത്രിയാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
2011 ൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയായപ്പോൾ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് സതീശനു ഏറെ സാധ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ അന്ന് സതീശനെ മാറ്റിനിർത്താൻ ഉമ്മൻചാണ്ടി തീരുമാനിച്ചു. ഇതിന്റെ പകരംവീട്ടലാണ് ഇപ്പോൾ സതീശൻ ചാണ്ടി ഉമ്മനോടു ചെയ്തതെന്നും ആരോപണമുണ്ട്.