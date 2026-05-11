വ്യാജ മയക്കുമരുന്ന് കേസ്: ഡോക്ടറുടെ പക്കല്‍ നിന്ന് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്ത കേസില്‍ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ കേസെടുത്തു

ശ്രീനു എസ്|
Last Modified തിങ്കള്, 11 മെയ് 2026 (09:56 IST)
കൊച്ചി: സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടറില് നിന്ന് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്ത കേസില് എറണാകുളം എളമക്കര പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഗ്രേഡ് എസ്ഐ എച്ച് മുജീബിനെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തു. പത്തനംതിട്ടയില് നിന്നുള്ള 35 വയസ്സുള്ള ഒരു ഡോക്ടറെ മയക്കുമരുന്ന് കേസിലെ പ്രതിയുടെ കോള് ലിസ്റ്റില് ഡോക്ടറുടെ പേര് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് മുജീബ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി പരാതിയില് പറയുന്നു. ഒരു മാസത്തിലേറെയായി ആവര്ത്തിച്ചുള്ള ഫോണ് കോളുകളിലൂടെയും നേരിട്ടുള്ള ഭീഷണികളിലൂടെയും പണം തട്ടിയെടുത്തതായി റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്.
മുജീബിന് ഇത്തരം ആരോപണങ്ങള് നേരിടുന്നത് ഇതാദ്യമല്ല. മുമ്പ്, ഒരു വനിതാ ഡോക്ടര് ലൈംഗിക പീഡനത്തിനും സമാനമായ ഭീഷണികള്ക്കും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ പരാതി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. കൊല്ലം സ്വദേശിയായ മുജീബിനെ ആദ്യ പരാതിക്ക് ശേഷം പോലീസ് ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറ്റി. രണ്ടാമത്തെ കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് അദ്ദേഹം ഒളിവില് പോയത്.
അതേസമയം മറ്റ് ഉന്നത ക്ലയന്റുകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാതിരിക്കാന് മയക്കുമരുന്ന് കേസിലെ പ്രതി ഈ പരാതികള് ആസൂത്രണം ചെയ്തതാണോ എന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥര് അന്വേഷിക്കുന്നു.