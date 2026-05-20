ലൈംഗികബന്ധം നടക്കുന്നത് രഹസ്യമായിട്ടാവും; ദാമ്പത്യ തര്ക്കത്തില് അവിഹിതബന്ധം സ്ഥാപിക്കാന് സാഹചര്യതെളിവുകള് മതിയെന്ന് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി
ദാമ്പത്യ തര്ക്കത്തില് അവിഹിതബന്ധം സ്ഥാപിക്കാന് സാഹചര്യതെളിവുകള് മതിയെന്ന് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി. ജസ്റ്റിസ് സി വി കാര്ത്തികേയനും ജസ്റ്റിസ് കെ രാജശേഖരുമടങ്ങുന്ന ബെഞ്ചാണ് ഇക്കാര്യം അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. ഭാര്യക്ക് മറ്റൊരാളുമായി അവിഹിതബന്ധം ഉണ്ടെന്നുകാണിച്ചു ഭര്ത്താവ് നല്കിയ വിവാഹമോചന ഹര്ജി അനുവദിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം. അവിഹിതബന്ധത്തിന് തെളിവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് കുടുംബകോടതി നേരത്തെ ഹര്ജി തള്ളിയിരുന്നു.
അതിനെതിരെ ഭര്ത്താവ് നല്കിയ ഹര്ജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതി അനുകൂലവിധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. സിആര്പിഎഫ് ജീവനക്കാരനായ ഭര്ത്താവിന് ജോലി ആവശ്യത്തിന് പലപ്പോഴും വീട്ടില് നിന്നും മാറി നില്ക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ഭാര്യ മറ്റൊരാളുമായി അടുപ്പത്തിലായെന്നാണ് പരാതി. പലയിടത്ത് വച്ചും ഇരുവരെയും പലരും കണ്ടതായുള്ള തെളിവുകളും ഭര്ത്താവ് ഹാജരാക്കിയിരുന്നു. എന്നാല് ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ലൈംഗികബന്ധത്തിന് തെളിവു പോരാ എന്നായിരുന്നു കുടുംബ കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം.
വിവാഹേതര ബന്ധത്തിന്റെ പേരില് വിവാഹമോചനം അനുമതിക്കണമെങ്കില് ദമ്പതിമാരില് ഒരാള് ലൈംഗിക ബന്ധത്തില് ഏര്പ്പെടുന്നതിന്റെ തെളിവ് ഹാജരാക്കുന്നത് ദുഷ്കരമാണ്. അതുകൊണ്ട് സാഹചര്യ തെളിവുകളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില് വിറച്ചു, നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചു
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.