Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Wednesday, 20 May 2026 (11:01 IST)

തീർന്നിട്ടില്ല രാമാ.., പെട്രോൾ- ഡീസൽ വില ഇനിയും ഉയരുമെന്ന് സൂചന

അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയില്‍ ബ്രെന്‍ഡ് ക്രൂഡ് വില ഉയരുന്നത് ഇന്ത്യന്‍ പൊതുമേഖല കമ്പനികള്‍ക്ക് വലിയ ബാധ്യതയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്.

ഇന്ധനവിലയില്‍ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ വീണ്ടും വര്‍ധനവുണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെട്രോള്‍ ലിറ്ററിന് 95 പൈസയും ഡീസലിന് 96 പൈസയും വര്‍ധിപ്പിച്ചതോടെ ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ പെട്രോള്‍- ഡീസല്‍ വിലയില്‍ 4 രൂപയുടെ വര്‍ധനവാണുണ്ടായത്. പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷം അയവില്ലാതെ നീളുന്നതിനെ തുടര്‍ന്ന് ക്രൂഡ് ഓയില്‍ വില ഉയര്‍ന്നതാണ് ഇന്ധനവിലയില്‍ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലും ഇന്ധനവില ഉയരുമെന്നാണ് ലഭ്യമാവുന്ന വിവരം.
 
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയില്‍ ബ്രെന്‍ഡ് ക്രൂഡ് വില ഉയരുന്നത് ഇന്ത്യന്‍ പൊതുമേഖല കമ്പനികള്‍ക്ക് വലിയ ബാധ്യതയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എണ്ണ ഇറക്കുമതിയ്ക്കായി ഡോളറിലാണ് ഇന്ത്യ പണം നല്‍കുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയില്‍ ഇന്ത്യന്‍ രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിയുന്നത് ചെലവ് വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നു. ഇതും പെട്രോള്‍- ഡീസല്‍ വില വര്‍ധിക്കുന്നതിന് കാരണമാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലമായിട്ടും അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ വ്യതിയാനങ്ങള്‍ ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയില്‍ പ്രതിഫലിച്ചിരുന്നില്ല. ഇത് മൂലം വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമാണ് എണ്ണകമ്പനികള്‍ക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിനാല്‍ തന്നെ ചെറിയ തോതില്‍ വില ഉയര്‍ത്തികൊണ്ട് നഷ്ടം നികത്താനാകും എണ്ണകമ്പനികള്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
