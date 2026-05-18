സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിന്റെ ആഘോഷത്തിനിടെ പടക്കം പൊട്ടിത്തെറിച്ച് കുട്ടി മരിച്ചു

ശ്രീനു എസ്|
Last Modified തിങ്കള്, 18 മെയ് 2026 (18:37 IST)
കണ്ണൂര്: വി ഡി സതീശന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിന്റെ ആഘോഷത്തിനിടെ പടക്കം പൊട്ടി ഒമ്പത് വയസ്സുകാരന് മരിച്ചു. കണ്ണൂരിലെ അഴീക്കോട് പുന്നക്കപ്പാറയിലാണ് സംഭവം. പുന്നക്കപ്പാറയിലെ കോണ്ഗ്രസ് ഓഫീസിന് സമീപമാണ് അപകടം. പുന്നക്കപ്പാറ കുഞ്ഞിക്കിഴക്കയില് ഹൗസിലെ അമനാണ് മരിച്ചത്.
സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിന്റെ ആഘോഷത്തിനിടെ കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തകര് ലഡ്ഡു വിതരണം ചെയ്യുകയും പടക്കം പൊട്ടിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ബാക്കിയുള്ള പടക്കം ഒരു സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിച്ച ശേഷം പ്രവര്ത്തകര് പിരിഞ്ഞ് പോയി. ആ സമയത്ത് അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികള് പടക്കം എടുത്ത് പൊട്ടിക്കുകയായിരുന്നു.
അതില് ഒരു പടക്കം അമന്റെ കഴുത്തില് വീണു പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ കുട്ടിയെ ഉടന് തന്നെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയില് എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന് രക്ഷിക്കാനായില്ല. അപകടത്തില് മൂന്ന് കുട്ടികള്ക്ക് പരിക്കേറ്റു.