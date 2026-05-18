ശ്രീനു എസ്|
Last Modified തിങ്കള്, 18 മെയ് 2026 (19:43 IST)
തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമലയിലെ ഹോട്ടലുകളില് വിളമ്പുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരവും വൃത്തിയും ഉറപ്പാക്കാന് കര്ശന നടപടികള് സ്വീകരിക്കാന് ഒരുങ്ങി തിരുവിതാംകൂര് ദേവസ്വം ബോര്ഡ്. ടെന്ഡര് വ്യവസ്ഥകള് പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനൊപ്പം, കുടുംബശ്രീ, ഇന്ത്യന് കോഫി ഹൗസ്, കെടിഡിസി തുടങ്ങിയ സംഘടനകളെ സന്നിധാനത്തെയും പമ്പയെയും ഹോട്ടല് മേഖലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും ബോര്ഡ് പദ്ധതിയിടുന്നു.
ഹോട്ടല് തൊഴിലാളികള്ക്കുള്ള നിര്ബന്ധിത ഹെല്ത്ത് കാര്ഡുകള് ഉള്പ്പെടെയുള്ള ഒരു ചെക്ക്ലിസ്റ്റ് ഇപ്പോള് ടെന്ഡര് വ്യവസ്ഥകളുടെ ഭാഗമാകും. മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങള് പാലിക്കാത്ത ഭക്ഷണശാലകള് അടച്ചുപൂട്ടേണ്ടിവരും. നിലവില് ഹോട്ടലുകള്ക്കെതിരായ പരാതികള് സാധാരണയായി ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പിന്റെ പരിശോധനകള്ക്കും പിഴകള്ക്കും മാത്രമേ കാരണമാകൂ.
പല തൊഴിലാളികള്ക്കും ഹെല്ത്ത് കാര്ഡുകള് ഇല്ലെന്നും നിരവധി ഹോട്ടലുകളുടെ പരിസരങ്ങളില് ശരിയായ ശുചിത്വമില്ലെന്നും റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്. ചില സ്ഥാപനങ്ങള് ബോര്ഡ് അനുവദിച്ചതിലും കൂടുതല് സ്ഥലം കൈവശപ്പെടുത്തിയതായും ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു. 'വിഷന് ശബരിമല' സംരംഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഈ പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.