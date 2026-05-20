ആക്രമണകാരികളായ തെരുവ് നായ്ക്കളെ കൊല്ലണം: കര്ശന നിര്ദ്ദേശങ്ങളുമായി സുപ്രീം കോടതി
ന്യൂഡല്ഹി: ആക്രമണകാരികളായ തെരുവ് നായ്ക്കളെ പിടികൂടി ആവശ്യമെങ്കില് ദയാവധം ചെയ്യണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ ആക്രമണത്തില് മരണങ്ങള് വര്ദ്ധിക്കുന്നതും നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങളില് കുട്ടികള് മരണപ്പെടുന്നതും സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകള് വര്ദ്ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ ഉത്തരവ്.
ജസ്റ്റിസുമാരായ വിക്രം നാഥ്, സന്ദീപ് മേത്ത, എന് വി അഞ്ജരിയ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്. പത്തനംതിട്ടയില് നായയുടെ കടിയേറ്റ് റാബിസ് ബാധിച്ച് മരിച്ച അഭിരാമിയുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ വൈകാരിക അപ്പീലുകള് കോടതി പരിഗണിച്ചു. സംസ്ഥാന സര്ക്കാരുകള് നിര്ദ്ദേശങ്ങള് ശരിയായി നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാന് കോടതി എല്ലാ ഹൈക്കോടതികളോടും നിര്ദ്ദേശിച്ചു. ആവശ്യമെങ്കില് കോടതികള് സ്വമേധയാ കേസുകള് വഴി വിഷയം നിരീക്ഷിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു.
56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില് വിറച്ചു, നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചു
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.