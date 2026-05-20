ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മുസ്ലിം ലീഗിന്; സമവായമായി, ലത്തീൻ സഭ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കും
മുസ്ലിം ലീഗിൽ നിന്നുള്ള വി.അബ്ദുൾ ഗഫൂർ ഫിഷറീസ് - സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പ് മന്ത്രിയാകും
മന്ത്രിമാരുടെ വകുപ്പ് നിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മുസ്ലിം ലീഗിനു കൈമാറാൻ കോൺഗ്രസിൽ തീരുമാനമായി. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ലീഗിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസ് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനാലാണ് ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് ലീഗിനു നൽകുന്നത്.
മുസ്ലിം ലീഗിൽ നിന്നുള്ള വി.അബ്ദുൾ ഗഫൂർ ഫിഷറീസ് - സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പ് മന്ത്രിയാകും. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം ലീഗിന് കൊടുത്ത് ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് ഏറ്റെടുത്താൽ ലത്തീൻ സഭ ഒഴികെയുള്ള ക്രൈസ്തവ സഭകൾ എതിരാകുമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് വിലയിരുത്തൽ.
പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം ലീഗിന് നൽകുകയും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം കോൺഗ്രസ് ഏറ്റെടുക്കാനുമാണ് തീരുമാനം. എന്നാൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം വിട്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് വിട്ടുതരണമെന്ന് ലീഗ് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. നീണ്ട ചർച്ചകൾക്കൊടുവിലാണ് കോൺഗ്രസ് ലീഗിനു വഴങ്ങിയത്.
അതേസമയം ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് ലീഗിനു കൊടുത്തതിലുള്ള അതൃപ്തി ലത്തീൻ സഭ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തെ അറിയിക്കും.
56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില് വിറച്ചു, നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചു
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.