ട്രംപിന് പിന്നാലെ ചൈനയിലെത്തി പുടിന്; 40 കരാറുകളില് ഒപ്പിടും
ട്രംപിന് പിന്നാലെ ചൈനയിലെത്തി റഷ്യന് പ്രസിഡന്റ് പുടിന്. നിര്ണായകമായ 40 കരാറുകളില് ഒപ്പിടുമെന്നാണ് വിവരം. ഇരു നേതാക്കളും തമ്മിലുള്ള നിര്ണായ കൂടിക്കാഴ്ച ഇന്ന് നടക്കും. രണ്ടു ദിവസത്തെ ചൈനീസ് സന്ദര്ശനത്തിനാണ് പുടിന് ചൈനയില് എത്തിയത്. ഇറാന് സംഘര്ഷം, ഹോര്മോസ് കടലിടുക്കിലെ സുരക്ഷാ നിയന്ത്രണങ്ങള് തുടങ്ങിയ ആഗോള രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങള് കൂടിക്കാഴ്ചയില് ചര്ച്ചയാകും.
അമേരിക്കന് പ്രസിഡണ്ട് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപിന്റെ ചൈനീസ് പര്യടനത്തിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് പുടിന് ചൈനയില് എത്തുന്നത്. അതേസമയം ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ ഇസ്ലാമാബാദ് രഹസ്യമായി ചൈനയില് നിന്ന് ആണവ സഹായം തേടിയതായി റിപ്പോര്ട്ട്. അന്തര്വാഹിനി അധിഷ്ഠിത സ്ട്രൈക്ക് സിസ്റ്റങ്ങള് ഉള്പ്പെടെയുള്ള നൂതന ആണവ ശേഷികള് വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് പാകിസ്ഥാന് സഹായം അഭ്യര്ത്ഥിച്ചതായി അന്വേഷണ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ഡ്രോപ്പ് സൈറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോര്ട്ട് അവകാശപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ആഗോള ആണവ നിയമങ്ങള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ചൈന ഈ അഭ്യര്ത്ഥന നിരസിച്ചതായി റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നു.
ഏറ്റവും സുരക്ഷിതവും നൂതനവുമായ പ്രതിരോധ സാങ്കേതികവിദ്യകളില് ഒന്നായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന അന്തര്വാഹിനിയില് നിന്ന് വിക്ഷേപിക്കുന്ന ആണവായുധങ്ങള് പ്രത്യേകമായി ഈ അഭ്യര്ത്ഥനയില് ഉള്പ്പെട്ടിരുന്നു. അത്തരം സഹകരണം ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ ആണവ വ്യാപനത്തില് നേരിട്ടുള്ള പങ്കാളിത്തത്തിന് തുല്യമാകുമെന്ന് ഭയന്ന് ബീജിംഗ് അഭ്യര്ത്ഥന നിരസിച്ചു എന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്.
56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില് വിറച്ചു, നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചു
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.