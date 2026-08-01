  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത
  4. ADMK MP Thambidurai Reply to John Brittas
Written By WEBDUNIA
Last Modified: Saturday, 1 August 2026 (09:57 IST)

'ഏത് അമ്മ?', 'നിങ്ങളുടെ അമ്മ'; രാജ്യസഭയിൽ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ (വീഡിയോ)

രാജ്യസഭയിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ തമ്പിദുരൈ 'അമ്മ' എന്ന് ഒന്നിലേറെ തവണ പരാമർശിച്ചു

Thambidurai, ADMK MP Thambidurai Reply to John Brittas, Brittas and Thambidurai
Written By: WEBDUNIA
Updated: Sat, 1 Aug 2026 (10:16 IST)
google-news
ADMK MP Thambidurai and CPIM MP John Brittas

രാജ്യസഭയിൽ മോശം പരാമർശവുമായി അണ്ണാ ഡിഎംകെ എംപി തമ്പിദുരൈ. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള സിപിഎമ്മിന്റെ രാജ്യസഭാംഗം ജോൺ ബ്രിട്ടാസിനെതിരായ അണ്ണാ ഡിഎംകെ എംപിയുടെ മോശം പ്രയോഗം. 
 
രാജ്യസഭയിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ തമ്പിദുരൈ 'അമ്മ' എന്ന് ഒന്നിലേറെ തവണ പരാമർശിച്ചു. തമിഴ്‌നാട് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ജയലളിതയെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കാനാണ് തമ്പിദുരൈയുടെ 'അമ്മ' പ്രയോഗം. 
 
രാജ്യസഭയിൽ ഔദ്യോഗികമായി പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം പ്രയോഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. ഉടനെ തൊട്ടുപിന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എംപി ഇടപെട്ടു. 'ഏത് അമ്മ?' എന്നാണ് ബ്രിട്ടാസ് ചോദിച്ചത്. ഒന്നിലേറെ തവണയാണ് ജയലളിതയെ 'അമ്മ' എന്ന് മാത്രം അണ്ണാ ഡിഎംകെ എംപി പരാമർശിച്ചത്. 
 
ജോൺബ്രിട്ടാസ് എംപി 'ഏത് അമ്മ' എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ 'നിങ്ങളുടെ അമ്മ' എന്നാണ് തമ്പിദുരൈ മറുപടി നൽകിയത്. 
 


അണ്ണാ ഡിഎംകെ എംപിക്കെതിരെ സഭയിൽ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നു. രാജ്യസഭാ അധ്യക്ഷൻ തന്നെ ഇക്കാര്യം ചോദ്യം ചെയ്തു. 'നിങ്ങൾ ഒരു മുതിർന്ന അംഗമല്ലേ? എന്നിട്ടാണോ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ' എന്നാണ് ചെയർ ചോദിച്ചത്. 
 
വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിട്ടുണ്ട്. 
അടുത്ത ലേഖനം
സിജെപി പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്കെതിരെ അധിക്ഷേപകരമായ മുദ്രാവാക്യങ്ങള്‍ വിളിച്ചു; ക്ഷമാപണം നടത്തി രുചിക സിംഗ്

ഒടുവില്‍ സമാധാനം തേടിയെത്തി, ഇന്ന് മുതല്‍ എന്റെ ശബ്ദം തിരെഞ്ഞെടുക്കുന്നു, പോസ്റ്റുമായി അനുപമ പരമേശ്വരന്‍, ഒരു ബ്രെയ്ക്കപ്പ് മണക്കുന്നുവെന്ന് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ

ഒടുവില്‍ സമാധാനം തേടിയെത്തി, ഇന്ന് മുതല്‍ എന്റെ ശബ്ദം തിരെഞ്ഞെടുക്കുന്നു, പോസ്റ്റുമായി അനുപമ പരമേശ്വരന്‍, ഒരു ബ്രെയ്ക്കപ്പ് മണക്കുന്നുവെന്ന് സോഷ്യല്‍ മീഡിയചിലപ്പോഴെല്ലാം സമാധാനം കണ്ടെത്താനായി വഴിമുട്ടിയ ഇടങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായി വരും.

29 രാജ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന കൃത്രിമബുദ്ധിക്കായുള്ള ലോക സംഘടന ആരംഭിച്ച് ചൈന; ഇന്ത്യ ഇല്ല

29 രാജ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന കൃത്രിമബുദ്ധിക്കായുള്ള ലോക സംഘടന ആരംഭിച്ച് ചൈന; ഇന്ത്യ ഇല്ലമനുഷ്യരാശിക്ക് പ്രയോജനകരവും സുരക്ഷിതവും തുല്യവുമായ ഒരു ദിശയില്‍ സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക എന്ന പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇതിന്റെ ആരംഭം. ചടങ്ങില്‍ യുഎന്‍ സെക്രട്ടറി ജനറല്‍ അന്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ് പങ്കെടുത്തു.

ഇറാനിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാര്‍ ഉടന്‍ രാജ്യം വിടണം; നിര്‍ദേശവുമായി ഇന്ത്യന്‍ എംബസി

ഇറാനിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാര്‍ ഉടന്‍ രാജ്യം വിടണം; നിര്‍ദേശവുമായി ഇന്ത്യന്‍ എംബസിഞായറാഴ്ച എക്സില്‍ ടെഹ്റാനിലെ ഇന്ത്യന്‍ എംബസി ഒരു പോസ്റ്റില്‍ ഈ വിവരങ്ങള്‍ പങ്കുവച്ചു.

എത്തനോള്‍ ഉടന്‍ ഇന്ത്യന്‍ അടുക്കളകളിലും എത്തും; രാജ്യത്തിന്റെ എത്തനോള്‍ ഉല്‍പാദന ശേഷി പ്രതിവര്‍ഷം 20 ബില്യണ്‍ ലിറ്റര്‍ കവിഞ്ഞു

എത്തനോള്‍ ഉടന്‍ ഇന്ത്യന്‍ അടുക്കളകളിലും എത്തും; രാജ്യത്തിന്റെ എത്തനോള്‍ ഉല്‍പാദന ശേഷി പ്രതിവര്‍ഷം 20 ബില്യണ്‍ ലിറ്റര്‍ കവിഞ്ഞുഎത്തനോള്‍ ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി സബ്സിഡികള്‍ നല്‍കുന്നതിനും വിതരണ ശൃംഖല കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുമുള്ള നിബന്ധനകള്‍ പരിശോധിക്കും.

വൈഭവിനെതിരെ എങ്ങനെ ബൗൾ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചില്ലെ, ആർച്ചറിന് അന്നെ മനസിലായി, പുറത്താക്കിയത് 2 തവണ !

വൈഭവിനെതിരെ എങ്ങനെ ബൗൾ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചില്ലെ, ആർച്ചറിന് അന്നെ മനസിലായി, പുറത്താക്കിയത് 2 തവണ !ഷോർട്ട് ബോളുകൾക്ക് മുന്നിലുള്ള താരത്തിൻ്റെ ബലഹീനതയെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ബൗളർമാർ മുതലെടുക്കുന്നത്.

Kerala Weather, Dams Water Level: ഡാമുകൾ തുറക്കുന്നു, അതീവ ജാഗ്രത

Kerala Weather, Dams Water Level: ഡാമുകൾ തുറക്കുന്നു, അതീവ ജാഗ്രതKerala Weather: സംസ്ഥാനത്ത് മിന്നൽ പ്രളയം. പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം ജില്ലകളിൽ സ്ഥിതി രൂക്ഷം. മലയോര മേഖലകളിൽ അതിതീവ്ര മഴയെ തുടർന്ന് ജലനിരപ്പ് ശക്തമായി ഉയർന്നു. റാന്നി ടൗൺ വെള്ളത്തിനടിയിലായി. സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ഡാമുകളിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതിനാൽ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കികളയാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നു.

വാണിജ്യ കപ്പലുകള്‍ക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണം നിര്‍ത്തണം: ഇറാനോട് അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ച് ഇന്ത്യ

വാണിജ്യ കപ്പലുകള്‍ക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണം നിര്‍ത്തണം: ഇറാനോട് അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ച് ഇന്ത്യയുഎസ്-ഇറാന്‍ സമുദ്ര സംഘര്‍ഷത്തില്‍ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വ്യക്തമായ നയതന്ത്ര ഇടപെടലാണിത്. കൂടാതെ ഇന്ത്യന്‍ ക്രൂ അംഗങ്ങള്‍ ഏറ്റുമുട്ടലിന്റെ ചെലവ് വഹിക്കുന്നത് തുടരുന്നതിനാല്‍ ന്യൂഡല്‍ഹിയില്‍ വര്‍ദ്ധിച്ചുവരുന്ന സമ്മര്‍ദ്ദത്തെ ഇത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.

വാണിജ്യ എല്‍പിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ വില കുറച്ചു; ഡല്‍ഹിയില്‍ 202 രൂപയും കൊല്‍ക്കത്തയില്‍ 209 രൂപയും കുറഞ്ഞു

വാണിജ്യ എല്‍പിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ വില കുറച്ചു; ഡല്‍ഹിയില്‍ 202 രൂപയും കൊല്‍ക്കത്തയില്‍ 209 രൂപയും കുറഞ്ഞു19 കിലോഗ്രാം വാണിജ്യ എല്‍പിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ വില ഡല്‍ഹിയില്‍ 202 രൂപയും കൊല്‍ക്കത്തയില്‍ 209 രൂപയും കുറച്ചു. പുതിയ നിരക്ക് ഇന്ന് ഓഗസ്റ്റ് 1 മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വന്നു. ഇതോടെ ഡല്‍ഹിയില്‍ ഒരു വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന്റെ വില 2,728 രൂപയും കൊല്‍ക്കത്തയില്‍ 2,872.50 രൂപയുമായി.

ഇടുക്കി, എറണാകുളം ജില്ലകളിൽ മഴ കനക്കും, ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യത, 5 ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട്

ഇടുക്കി, എറണാകുളം ജില്ലകളിൽ മഴ കനക്കും, ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യത, 5 ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട്തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, പാലക്കാട്, വയനാട്, തൃശൂര്‍, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂര്‍, കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലകളില്‍ ഇടത്തരം മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറില്‍ 50 കിലോമീറ്റര്‍ വരെ വേഗതയില്‍ ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യത