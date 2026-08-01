കനത്ത മഴയിൽ കോട്ടയത്തും പത്തനംതിട്ടയിലും ഉരുൾപൊട്ടൽ, ഒരു മരണം, വീടുകൾ തകർന്നു
മലയോരമേഖലയിലുണ്ടായ ശക്തമായ മഴയെ തുടര്ന്ന് ഇടുക്കി,കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളില് ഉരുള്പൊട്ടല്.
മലയോരമേഖലയിലുണ്ടായ ശക്തമായ മഴയെ തുടര്ന്ന് ഇടുക്കി,കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളില് ഉരുള്പൊട്ടല്. പത്തനംതിട്ട,കോട്ടയം ജില്ലകളുടെ കിഴക്കന് പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഉരുള്പൊട്ടലുണ്ടായത്. ശക്തമായ മഴയില് പമ്പ, മണിമല, മീനച്ചില് നദികള് കരകവിഞ്ഞു. റാന്നി, മണിമല,ഈരാറ്റുപേട്ട, പാല പ്രദേശങ്ങളിലെ പ്രധാനറോഡുകളെല്ലാം തന്നെ വെള്ളത്തില് മുങ്ങി. ഇടുക്കി ജില്ലയിലും മണ്ണിടിച്ചിലും ഉരുള്പൊട്ടലുമുണ്ടായി.
തൊടുപുഴയ്ക്ക് സമീപം കുടയത്തൂര് അടൂര് മലയിലുണ്ടായ ഉരുള്പൊട്ടലില് ഒരു സ്ത്രീ മരിച്ചു മഷിക്കല്ലേല് രവി നാരായണന്റെ ഭാര്യ സുമതിയാണ് മരിച്ചത്. ഇവരുടെ മകന് രതീഷിനെ പരിക്കുകളോട് കൂടെ നാട്ടുകാര് രക്ഷപ്പെടുത്തി. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകീട്ട് മുതല് ശക്തമായ മഴയാണ് മലയോരമേഖലകളില് ലഭിക്കുന്നത്. വണ്ടിപ്പെരിയാര് ഉള്പ്പടെയുള്ള പല പ്രദേശങ്ങളിലെ റോഡുകളിലും വെള്ളം കയറിയതിനെ തുടര്ന്ന് പല പ്രദേശങ്ങളിലും ഗതാഗതം സ്തംഭിച്ച അവസ്ഥയിലാണ്. കൊട്ടാരക്കര. ഡിഡിഗല് ദേശീയപാതയിലും മണ്ണിടിഞ്ഞു.
മഴ മുന്നറിയിപ്പുകളെ തുടര്ന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ 8 ജില്ലകളിലെ വിദ്യഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ഇന്ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇടുക്കി, കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, വയനാട്, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകള്ക്കാണ് അവധി.