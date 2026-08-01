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  4. Travancore Devaswom Board advises devotees to avoid visiting Sabarimala for the 'Nira Puthari' ceremony
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Updated : Saturday, 1 August 2026 (22:05 IST)

ശക്തമായ മഴ: നിറപുത്തരി ചടങ്ങിനായി ശബരിമല സന്ദര്‍ശനം ഒഴിവാക്കാന്‍ ഭക്തരോട് തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിന്റെ നിര്‍ദ്ദേശം

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Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Sat, 1 Aug 2026 (22:05 IST)
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പത്തനംതിട്ട: അതിശക്തമായ മഴയും വെള്ളപ്പൊക്ക സാഹചര്യവും കണക്കിലെടുത്ത് ഞായറാഴ്ചയും തിങ്കളാഴ്ചയും നടക്കുന്ന 'നിറപുത്തരി' ചടങ്ങിനായി ശബരിമല സന്ദര്‍ശിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡും (TDB) പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ഭരണകൂടവും ഭക്തരോട് അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചു. വാര്‍ഷിക 'നിറപുത്തരി' ചടങ്ങിനായി ക്ഷേത്രം രണ്ടുദിവസം തുറക്കുമ്പോള്‍ ക്ഷേത്രം സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്ന ഭക്തരോട് സുരക്ഷ മുന്‍നിര്‍ത്തി തങ്ങളുടെ തീര്‍ത്ഥാടനം കഴിയുന്നത്ര മാറ്റിവെക്കാന്‍ തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് (TDB) അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചു.
 
കനത്ത മഴ, പമ്പാ നദിയിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം, ഉരുള്‍പൊട്ടല്‍ സാധ്യത, മേഖലയില്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പ് എന്നിവ കണക്കിലെടുത്ത് തീര്‍ത്ഥാടന യാത്ര പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഭക്തരോട് അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചു. ചിങ്ങം മാസത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഓഗസ്റ്റ് 16 മുതല്‍ 21 വരെയും ഓണം ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പൂജകള്‍ക്കായി ഓഗസ്റ്റ് 24 മുതല്‍ 28 വരെയും ക്ഷേത്രം തുറക്കുമ്പോള്‍ തീര്‍ത്ഥാടനം നടത്താന്‍ ഭക്തര്‍ക്ക് ആസൂത്രണം ചെയ്യാമെന്ന് തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് (TDB) അറിയിച്ചു.
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ശ്രീനു എസ്
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