പിഎം ശ്രീ വിഷയത്തില് യുഡിഎഫ് സര്ക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്ശനവുമായി പിണറായി വിജയന്; നിലപാട് മാറ്റിയെന്ന് ആരോപണം
തിരുവനന്തപുരം: പിഎം ശ്രീ (PM SHRI) പദ്ധതിയുടെ കാര്യത്തില് യുഡിഎഫ് സര്ക്കാര് പൂര്ണ്ണമായും നിലപാട് മാറ്റിയെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്. ഈ നിലപാട് മാറ്റത്തിന് പിന്നില് എന്തെങ്കിലും 'ഡീല് ' ഉണ്ടോ എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. വാര്ത്താസമ്മേളനത്തില് സംസാരിക്കവെ സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയില് മാറ്റങ്ങള് വരുത്താന് ആഗ്രഹിക്കാത്തതിനാലാണ് മുന് എല്ഡിഎഫ് സര്ക്കാര് കേന്ദ്ര പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാന് തയ്യാറാകാതിരുന്നതെന്ന് മുന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
പ്രതിപക്ഷത്തിരുന്നപ്പോള് കോണ്ഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള യുഡിഎഫ് ഈ പദ്ധതിയെ ശക്തമായി എതിര്ത്തിരുന്നെന്നും ഇക്കാര്യത്തില് ബിജെപിയുമായി എല്ഡിഎഫ് 'ധാരണ'യുണ്ടാക്കിയെന്ന് ആരോപിച്ചിരുന്നെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 'അന്ന് അതൊരു എല്ഡിഎഫ്-ബിജെപി ധാരണയുടെ ഭാഗമാണെന്നാണ് അവര് പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാല് ഇപ്പോള് ഇത് ഏത് ധാരണയുടെ ഭാഗമാണ്?' വിജയന് ചോദിച്ചു.