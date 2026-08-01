സിജെപി പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്കെതിരെ അധിക്ഷേപകരമായ മുദ്രാവാക്യങ്ങള് വിളിച്ചു; ക്ഷമാപണം നടത്തി രുചിക സിംഗ്
ജൂലൈ 23 ന് ഡല്ഹിയിലെ ജന്തര് മന്തറില് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാര്ട്ടി സംഘടിപ്പിച്ച നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പര് ചോര്ച്ച പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരെ അധിക്ഷേപ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചതിന് വിമര്ശനം നേരിടുന്ന രുചിക സിംഗ് വെള്ളിയാഴ്ച പരസ്യമായി ക്ഷമാപണം നടത്തി. തനിക്ക് 15 വയസ്സുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട സിംഗ്, ഡല്ഹിയിലെ കൊണാട്ട് പ്ലേസില് നടന്ന പ്രതിഷേധത്തില് പങ്കെടുത്ത ആളുകളുടെ സ്വാധീനത്താലാണ് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു.
'ഞാന് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം കൊണാട്ട് പ്ലേസില് പോയിരുന്നു. അവിടെ ഒരു പ്രതിഷേധം നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ മോശമായി സംസാരിക്കുന്ന നിരവധി ഗ്രൂപ്പുകള് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാന് അവരുടെ സ്വാധീനത്തില് അകപ്പെട്ടു. ഒടുവില് നിരവധി അനുചിതമായ കാര്യങ്ങള് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് 15 വയസ്സ് മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഞാന് ചെയ്തതൊന്നും ക്ഷമിക്കാന് അര്ഹമല്ല,' രുചിക വീഡിയോയില് പറഞ്ഞു.
'ഇത് എന്റെ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും തെറ്റാണ്. ഇനി ഒരിക്കലും ഇതുപോലുള്ള ഒന്നും ഞാന് പറയുകയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യില്ല. മുഴുവന് രാജ്യത്തോടും ഞാന് ആത്മാര്ത്ഥമായി ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. എനിക്ക് വളരെയധികം ലജ്ജ തോന്നുന്നു, എന്റെ കണ്ണുകള് ഉയര്ത്താന് പോലും കഴിയില്ല. എല്ലാവരോടും ഞാന് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. ദയവായി എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ,' അവര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.