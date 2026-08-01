ശബരിമല നെയ്യ് ക്രമക്കേടില് ഉന്നതതല ഗൂഢാലോചന സംശയിക്കുന്നു; ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിക്കും
തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമലയിലേക്ക് മില്മയുടെ നെയ്യ് വാങ്ങിയതിനു പിന്നാലെ തമിഴ്നാട്ടില് നിന്ന് വ്യാജ നെയ്യ് സന്നിധാനത്തെത്തിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വന് ക്രമക്കേടുകള് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിക്കും. ആസൂത്രിതമായ ഉന്നതതല ഗൂഢാലോചനയും ചട്ടലംഘനവും നടന്നതായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി റവന്യൂ-ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി എം.ജി. രാജമാണിക്യം ദേവസ്വം മന്ത്രി കെ. മുരളീധരന് സമര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ട് പരിഗണിച്ചാണ് അന്വേഷണത്തിനുള്ള ശുപാര്ശ നല്കിയത്.
കഴിഞ്ഞ മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് കാലയളവില് ശബരിമലയിലേക്ക് 1.67 ലക്ഷം ലിറ്റര് നെയ്യ് സംഭരിച്ചതിലാണ് ക്രമക്കേടുകള് നടന്നത്. യഥാര്ത്ഥ നെയ്യിന് പകരം എവിടെവച്ചാണ് വ്യാജ നെയ്യ് മാറ്റിവെച്ചത്, ബാക്കിയുള്ള നെയ്യ് എവിടേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയത് ഇതിന് ഉത്തരവാദികള് ആരാണ് എന്നിവ അന്വേഷണത്തില് പരിശോധിക്കും.