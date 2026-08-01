യുഡിഎഫ് സര്ക്കാരിന്റെ കാലാവധി തീരുന്നതിന് മുന്പ് ഹരിപ്പാട് മെഡിക്കല് കോളേജ് പ്രവര്ത്തനസജ്ജമാകും: ആരോഗ്യ മന്ത്രി
ആലപ്പുഴ: ഹരിപ്പാട് സ്ഥാപിക്കാന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സര്ക്കാര് മെഡിക്കല് കോളേജ് നിലവിലെ യുഡിഎഫ് സര്ക്കാരിന്റെ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതിന് മുന്പ് പ്രവര്ത്തനസജ്ജമാകുമെന്ന് മന്ത്രി കെ. മുരളീധരന് പറഞ്ഞു. പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതില് യാതൊരു കാലതാമസവും ഉണ്ടാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനല്കി. ഹരിപ്പാട് മെഡിക്കല് കോളേജിനായി നിര്ദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലം സന്ദര്ശിച്ച ശേഷം ഒരു യോഗത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.
എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും ആറു മാസത്തിനുള്ളില് പൂര്ത്തിയാക്കുമെന്നും തറക്കല്ലിട്ടാലുടന് നിര്മ്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ആരംഭിക്കുമെന്നും സംസ്ഥാന ആരോഗ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. 'ആറു മാസത്തിനുള്ളില് എല്ലാ രേഖാപരമായ നടപടികളും പൂര്ത്തിയാക്കി ആവശ്യമായ അനുമതികള് നേടി തറക്കല്ലിടാനാണ് ഞങ്ങള് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. തറക്കല്ലിടുന്ന ദിവസം തന്നെ നിര്മ്മാണം ആരംഭിക്കും. ഇതൊരു പ്രതീകാത്മക ചടങ്ങായിരിക്കില്ല,' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.