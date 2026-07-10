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ഇനി പിറന്നാൾ മറന്നെന്ന് പറയാനാവില്ല, വാട്സാപ്പിൽ ബർത്ത്ഡേ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഫീച്ചർ
സുഹൃത്തുക്കളുടെയോ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയോ പിറന്നാള് മറന്നുപോകുന്നവര്ക്ക് ആശ്വാസമാകുന്ന പുതിയ ഫീച്ചര് അവതരിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങി വാട്സാപ്പ്. സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോണ്ടാക്റ്റുകളുടെ ജന്മദിനം ഓര്മിപ്പിക്കുന്ന ബര്ത്ത്ഡേ നോട്ടിഫിക്കേഷന് സംവിധാനമാണ് കമ്പനി പരീക്ഷിക്കുന്നത്. ആന്ഡ്രോയ്ഡ് ബീറ്റ പതിപ്പിലുള്ള ഫീച്ചര് വൈകാതെ തന്നെ ഉപയോക്താക്കള്ക്ക് ലഭ്യമാകും.
വാബീറ്റ ഇന്ഫോയുടെ റിപ്പോര്ട്ടുകള് പ്രകാരം വാട്സാപ്പില് ബര്ത്ത്ഡേയ്സ് എന്ന പേരില് പ്രത്യേക ഫീച്ചര് അവതരിപ്പിക്കാനാണ് വാട്സാപ്പിന്റെ പദ്ധതി. ഇതിലൂടെ ഉപയോക്താവിന്റെ കോണ്ടാക്റ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ളവരുടെ വരാനിരിക്കുന്ന ജന്മദിനങ്ങള് ഒരിടത്ത് തന്നെ കാണാനാകും. പിറന്നാള് ഓര്ത്തെടുക്കാന് ഇതോടെ മറ്റ് ആപ്പുകളെയോ കലണ്ടറുകളെയോ ആശ്രയിക്കേണ്ടതില്ല. ഉപയോക്താക്കളെ നോട്ടിഫിക്കേഷന് അയച്ച് വാട്സാപ്പ് ഓര്മിപ്പിക്കും.
ബന്ധപ്പെട്ട ഉപയോക്താവ് തന്റെ ജനനതീയതി വാട്സാപ്പിന് നല്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കില് മാത്രമെ അവരുടെ ജന്മദിനം ബര്ത്ത്ഡേയ്സ് വിഭാഗത്തില് പ്രദര്ശിപ്പിക്കുകയോ നോട്ടിഫിക്കേഷന് ലഭിക്കുകയോ ചെയ്യു.
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'മസിൽ ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഇന്ത്യ' തിരുവനന്തപുരത്തും
ഫിറ്റ്നസ് സപ്ലിമെന്റുകളുടെയും പോഷകാഹാര ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ റീട്ടെയിലർമാരിലൊരാളായ 'മസിൽ & സ്ട്രെങ്ത് ഇന്ത്യ' കേരളത്തിലെ ആദ്യ സ്റ്റോർ തിരുവനന്തപുരം കുമാരപുരത്ത് ആരംഭിച്ചു. 'മിസ്റ്റർ കൊച്ചി 2024', 'മിസ്റ്റർ കൊല്ലം 2026' എന്നീ കിരീടങ്ങൾ നേടിയ ഫിറ്റ്നസ് ഇൻഫ്ളുവൻസർ നാദിർഷാ സലിം സ്റ്റോർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
ഇനി പിറന്നാൾ മറന്നെന്ന് പറയാനാവില്ല, വാട്സാപ്പിൽ ബർത്ത്ഡേ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഫീച്ചർ
പൂമല ഡാം തുറന്നു; ജാഗ്രത പാലിക്കുക
തൃശൂർ മുളങ്കുന്നത്തുകാവിലെ പൂമല ഡാം തുറന്നു. പരമാവധി 29 അടി സംഭരണശേഷിയുള്ള പൂമല ജലസംഭരണി 28 അടി പിന്നിട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഡാം തുറന്നത്. ഡാമിൽ നിന്ന് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കിവിടുന്നതിനാൽ മലവായ തോടിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും താമസിക്കുന്നവരും മുളങ്കുന്നത്തുകാവ്, കോലഴി പഞ്ചായത്ത് നിവാസികളും അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചു.