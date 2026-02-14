വാട്ട്സ്ആപ്പ് വെറുമൊരു മെസേജിംഗ് ആപ്പ് മാത്രമല്ല! ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിയാമോ

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ശനി, 14 ഫെബ്രുവരി 2026 (18:53 IST)
ഇന്ന് വാട്ട്സ്ആപ്പ് വെറുമൊരു മെസേജിംഗ് ആപ്പ് മാത്രമല്ല, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 2 ബില്യണിലധികം ആളുകളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ചാറ്റിംഗ് അനുഭവം കൂടുതല് എളുപ്പവും രസകരവും സുരക്ഷിതവുമാക്കുന്നതിന് മെറ്റ നിരന്തരം പുതിയ സവിശേഷതകള് അതില് ചേര്ക്കുന്നു. മിക്ക ഉപയോക്താക്കളും അടിസ്ഥാന സവിശേഷതകള് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂവെങ്കിലും, നിങ്ങളുടെ ചാറ്റിംഗ് അനുഭവത്തെ പൂര്ണ്ണമായും മാറ്റാന് കഴിയുന്ന നിരവധി തന്ത്രങ്ങള് ഇതില് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്.
നിങ്ങള്ക്ക് ചില വ്യക്തിപരമോ രഹസ്യമോ ആയ ചാറ്റുകള് ഉണ്ടെങ്കില്, ഇപ്പോള് നിങ്ങള്ക്ക് അവ വെവ്വേറെ ലോക്ക് ചെയ്യാന് കഴിയും. പാസ്കോഡ്, ഫിംഗര്പ്രിന്റ് അല്ലെങ്കില് ഫേസ് ഐഡി എന്നിവ ആകട്ടെ, നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ സംഭാഷണങ്ങള് പൂര്ണ്ണമായും സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കാന് കഴിയും. ഇത് മാത്രമല്ല, ജോലിയും വ്യക്തിജീവിതവും വെവ്വേറെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെങ്കില്, ഒരേ സ്മാര്ട്ട്ഫോണില് രണ്ട് വാട്ട്സ്ആപ്പ് അക്കൗണ്ടുകള് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനും ലഭ്യമാണ്. മെറ്റാ അക വാട്ട്സ്ആപ്പിലും സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
രസകരമായ സംഭാഷണങ്ങള് നടത്താന് മാത്രമല്ല, ആശയങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കാനും ചോദ്യങ്ങള് ചോദിക്കാനും തത്സമയ അപ്ഡേറ്റുകള് നേടാനും ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. സ്പോര്ട്സ് സ്കോറുകളോ ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസുകളോ മറ്റേതെങ്കിലും വിവരങ്ങളോ ആകട്ടെ, എല്ലാം വാട്ട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റില് നേരിട്ട് ലഭിക്കും. കൂടാതെ നിങ്ങള് അയച്ച ഒരു സന്ദേശം അബദ്ധവശാല് ഡിലീറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കില്, ഇപ്പോള് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഡിറീ സവിശേഷത ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ഉടനടി തിരികെ കൊണ്ടുവരാന് കഴിയും.