നടി തൃഷയ്ക്കെതിരെ വിവാദപരാമർശം, ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ കസ്റ്റഡിയിൽ
ഉദയനിധി സ്റ്റാലിന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിലെത്തിയാണ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.
നടി തൃഷക്കെതിരായ അധിക്ഷേപ പരാമര്ശത്തില് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉദയനിധി സ്റ്റാലിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് തഞ്ചാവൂര് പോലീസ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാവേരി വിഷയത്തില് നടന്ന പ്രസംഗത്തിനിടെ തൃഷക്കെതിരെ ദ്വയാര്ഥ പ്രതികരണം ഉദയനിധി സ്റ്റാലിന് നടത്തിയിരുന്നു. ഈ പരാമര്ശത്തിലാണ് പോലീസ് കേസെടുത്ത് നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. ഉദയനിധി സ്റ്റാലിന് മുന്കൂര് ജാമ്യഹര്ജി നല്കിയതിനെ തുടര്ന്ന് ഉച്ചവരെ കോടതി അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞിരുന്നു. ഉദയനിധി സ്റ്റാലിന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിലെത്തിയാണ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.
#WATCH | DMK leader and LoP Udhayanidhi Stalin detained by Police from his Chennai residence, following an FIR against him over his alleged defamatory remarks against CM Vijay. Slogans directed at actor Trisha were raised at his rally yesterday. pic.twitter.com/wTM6rABo85— ANI (@ANI) August 4, 2026
അതേസമയം ഉദയനിധി സ്റ്റാലിന്റെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയോ എന്ന കാര്യത്തില് വ്യക്തതയില്ല. ഉദയനിധി സ്റ്റാലിനെ തഞ്ചാവൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതായാണ് വിവരം. എന്നാല് ഇക്കാര്യത്തിലും സ്ഥിരീകരണം വന്നിട്ടില്ല. ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകള് അടക്കം ചുമത്തിയാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിന്റെ തലേദിവസമുണ്ടായ അറസ്റ്റ് ആസൂത്രിതമായ നീക്കമാണെന്ന് ഡിഎംകെ പറയുന്നു.
At what was projected as a farmers protest, Udhayanidhi Stalin made an unnecessary, vulgar and double meaning comment about actress Trisha in front of thousands of men. pic.twitter.com/EvqkGrHKie— Actor Vijay Team (@ActorVijayTeam) August 3, 2026