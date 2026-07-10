അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- Kerala Weather: 'ഇന്ന് മൊത്തം മഴയാണേ'; എട്ട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്
- കാലവർഷം ഇന്ത്യ മൊത്തം വ്യാപിക്കുന്നു, ഡൽഹിയിൽ കനത്ത മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും, വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ജാഗ്രതാനിർദേശം
- Kerala Weather: 'മഴയുണ്ടേ കുട വേണം'; എറണാകുളം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ അലർട്ട്
- Kerala Weather: നാളെ മഴ കുറയും
- Kerala Weather: ആറ് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്; മഴ കനക്കും, ജാഗ്രത
പൂമല ഡാം തുറന്നു; ജാഗ്രത പാലിക്കുക
തൃശൂർ ജില്ലയിലെ മറ്റു ഡാമുകളൊന്നും നിലവിൽ തുറന്നിട്ടില്ല
Poomala Dam
തൃശൂർ മുളങ്കുന്നത്തുകാവിലെ പൂമല ഡാം തുറന്നു. പരമാവധി 29 അടി സംഭരണശേഷിയുള്ള പൂമല ജലസംഭരണി 28 അടി പിന്നിട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഡാം തുറന്നത്. ഡാമിൽ നിന്ന് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കിവിടുന്നതിനാൽ മലവായ തോടിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും താമസിക്കുന്നവരും മുളങ്കുന്നത്തുകാവ്, കോലഴി പഞ്ചായത്ത് നിവാസികളും അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചു.
തൃശൂർ ജില്ലയിലെ മറ്റു ഡാമുകളൊന്നും നിലവിൽ തുറന്നിട്ടില്ല. അതേസമയം ജില്ലയിൽ മോശമല്ലാത്ത വിധം മഴ തുടരുകയാണ്. ശക്തമായ കാറ്റിനും ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കുക.
അയ്യെ, ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയല്ലെ...പൂക്കി പാളിയെന്ന് ശാരദക്കുട്ടി, വി ഡി സതീശന്റെ ക്യൂട്ട്നസിനെതിരെ വിമര്ശനം
പെട്രോളിനും ഡീസലിനും വിലകുറച്ച് നയാര എനര്ജി; കുറയ്ക്കാതെ പൊതുമേഖല എണ്ണ കമ്പനികള്
അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യൻ വംശജർക്ക് ആശ്വാസം, ട്രംപിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി കോടതി വിധി, ബർത്ത് റൈറ്റ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് റദ്ദാക്കാനാകില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി
എന്താണിത് കോൺഗ്രസെ, തോന്നുന്നത് പോലെ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം 15 മിനിറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ വരെ!
ആദ്യം നല്ല അമ്മയാകു, എന്നിട്ടുണ്ടാക്കാം ഐഎഎസ്: പെൺകുട്ടികളെ ഉപദേശിച്ച് ഉത്തർപ്രദേശ് ഗവർണർ ആനന്ദി ബെൻ പട്ടേൽ
മേപ്പാടി ദുരന്തം: മീനാക്ഷി പുഴയില് നിന്ന് ഒരു മൃതദേഹം കൂടി കണ്ടെത്തി, മരണം ഏഴായി
കള്ളായി ദുരന്തത്തെ നിസാരവത്കരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി; വിമർശനം ശക്തം (വീഡിയോ)
വയനാട് കള്ളാടി ദുരന്തത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ നിസാരവത്കരിച്ചെന്ന് വിമർശനം. സംഭവസ്ഥലം സന്ദർശിച്ച ശേഷമുള്ള വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിയ പരാമർശമാണ് വിവാദമായിരിക്കുന്നത്. വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ മണ്ണിടിച്ചിലിനു കാരണമായ സർക്കാർ അനാസ്ഥയെ കുറിച്ച് ചോദ്യം ഉയർന്നപ്പോൾ അതിനെ നിസാരവത്കരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി നൽകിയത്.