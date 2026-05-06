ശ്രീനു എസ്|
Last Modified ബുധന്, 6 മെയ് 2026 (11:43 IST)
മെസേജിംഗ് ആപ്പായ വാട്ട്സ്ആപ്പ് പല ഉപയോക്താക്കളും ശ്രദ്ധിക്കാനിടയില്ലാത്ത ഒരു മാറ്റം വരുത്തികൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. റിപ്പോര്ട്ടുകള് പ്രകാരം മെറ്റാ ഇപ്പോള് ആപ്പില് നിന്ന് 'അവതാര്' ഫീച്ചര് ക്രമേണ ഒഴിവാക്കുകയാണ്. ആന്ഡ്രോയിഡ്, ഐഒഎസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളില് ഈ മാറ്റം ഘട്ടം ഘട്ടമായി നടപ്പിലാക്കുന്നു. ഈ ഫീച്ചര് ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോക്താക്കള്ക്ക് അവരെപ്പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു ഡിജിറ്റല് കഥാപാത്രത്തെ സൃഷ്ടിക്കാന്
കഴിയും. മുഖ സവിശേഷതകള്, ഹെയര്സ്റ്റൈലുകള്, വസ്ത്രങ്ങള് എന്നിവയ്ക്കും മറ്റും ഇത് വിവിധ കസ്റ്റമൈസേഷന് ഓപ്ഷനുകള് നല്കി.
ഈ അവതാര് ഒരു പ്രൊഫൈല് ഫോട്ടോയ്ക്കൊപ്പം പ്രദര്ശിപ്പിക്കാനും ചാറ്റുകളില് സ്റ്റിക്കറുകളായി ഉപയോഗിക്കാനും കഴിയും. കാലക്രമേണ ഉപയോക്തൃ അനുഭവം കൂടുതല് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി കമ്പനി ആനിമേഷനുകള്, ഡ്യുവല് പ്രൊഫൈലുകള് പോലുള്ള സവിശേഷതകള് പോലും ചേര്ത്തിരുന്നു. പുതിയ അപ്ഡേറ്റിനെത്തുടര്ന്ന് ഉപയോക്താക്കള്ക്ക് പുതിയ അവതാറുകള് സൃഷ്ടിക്കാനോ നിലവിലുള്ളവ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനോ കഴിയില്ല. ക്രമീകരണങ്ങള്, ചാറ്റ് വിവരങ്ങള്, കീബോര്ഡ് ഇന്റര്ഫേസ് എന്നിവയില് നിന്നും ഈ ഓപ്ഷന് നീക്കം ചെയ്തുവരികയാണ്.
അവതാര് എഡിറ്റിംഗ് ഇനി ലഭ്യമല്ലെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്ന ഇന്-ആപ്പ് അറിയിപ്പുകള് ചില ഉപയോക്താക്കള്ക്ക് ഇതിനകം ലഭിച്ചുതുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.ഈ മാറ്റം എല്ലാ ഉപയോക്താക്കള്ക്കും ഒരേസമയം ബാധകമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പലരും ഇത് ഉടനടി ശ്രദ്ധിക്കാത്തത്. എന്നിരുന്നാലും വരും ആഴ്ചകളില് അപ്ഡേറ്റ് എല്ലാ ഉപയോക്താക്കളിലേക്കും എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.