ബുമ്ര, തിലക്, സൂര്യ അവരെല്ലാം ചാമ്പ്യൻ പ്ലെയേഴ്സ്, തിരിച്ചുവരുമെന്ന് ജയവർധനെ

ചെന്നൈ സൂപ്പര് കിംഗ്സിനെതിരെ പരാജയപ്പെട്ട്
പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യതകള് ചുരുങ്ങിയെങ്കിലും മുംബൈ ടീമിലെ പ്രധാനതാരങ്ങളെ കൈവിടാതെ ടീം പരിശീലകന് മഹേള ജയവര്ധനെ. ഐപിഎല്ലില് സൂര്യകുമാര് യാദവ്, ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, തിലക് വര്മ തുടങ്ങിയ താരങ്ങളുടെ മോശം പ്രകടനങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ജയവര്ധനെയുടെ പ്രതികരണം.
സൂര്യകുമാര് യാദവ് ഒരു നല്ല ഇന്നിങ്ങ്സ് കളിച്ചാല് അദ്ദേഹത്തിന് താളം വീണ്ടെടുക്കാനാകുമെന്നാണ് ജയവര്ധനെ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കുറച്ച് കൂടി നേരം ക്രീസില് ചെലവഴിക്കാനായാല് സൂര്യയ്ക്ക് തിരിച്ചെത്താനാകും. ചിലപ്പോള് കാര്യങ്ങള് നമ്മുടെ വഴിക്ക് നടക്കണമെന്നില്ല. നല്ല രീതിയിലാണ് സൂര്യ തുടങ്ങിയത്. അവന് നിരാശനായിരിക്കും എങ്കിലും കഠിനമായ പരിശ്രമമാണ് അവന് നടത്തുന്നത്. ജയവര്ധനെ പറഞ്ഞു. തിലക് വര്മ ടീമിനായി വ്യത്യസ്തമായ റോളുകള് കൈകാര്യം ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹവും മികച്ച പ്രകടനങ്ങള് നടത്തുമെന്നും ജയവര്ധനെ വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം ബൗളിംഗ് യൂണിറ്റിന്റെ ഒന്നാകെയുള്ള പരാജയമാണ് ബുമ്രയുടെ ബൗളിങ്ങില് പ്രതിഫലിക്കുന്നതെന്നും ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന നിലയില് മുംബൈ ബൗളിംഗ് എത്തുന്നതോടെ ബുമ്ര കൂടുതല് അഗ്രസീവാകുകയും വിക്കറ്റുകള് നേടുകയും ചെയ്യുമെന്നും ജയവര്ധനെ കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.