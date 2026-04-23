വ്യാഴം, 23 ഏപ്രില്‍ 2026
  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ക്രിക്കറ്റ്‌ വാര്‍ത്ത

ഇനി ലക്ഷ്യം ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനൽ, ബുമ്രയെ ടെസ്റ്റിൽ മാത്രം കളിപ്പിക്കാൻ ബിസിസിഐ നീക്കം

Jasprit Bumrah
Jasprit Bumrah
ജിതിൻരാജ് കെ വി| Last Modified വ്യാഴം, 23 ഏപ്രില്‍ 2026 (15:40 IST)
ഐപിഎല്‍ ആവേശത്തിനിടയില്‍ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ട് വലിയ മാറ്റങ്ങള്‍ക്കൊരുങ്ങി ബിസിസിഐ. ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പിലെ ഫൈനല്‍ പ്രതീക്ഷകള്‍ നിലനിര്‍ത്താന്‍ ഏകദിന, ടി20 മത്സരങ്ങളില്‍ ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയ്ക്ക് വിശ്രമം അനുവദിച്ച് ടെസ്റ്റില്‍ മാത്രം കളിപ്പിക്കാനാണ് ബിസിസിഐയുടെ നീക്കം. നിലവിലെ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പ് സൈക്കിളില്‍ 9 മത്സരങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ബാക്കിയുള്ളത്.

ശ്രീലങ്കയ്ക്കും ന്യൂസിലന്‍ഡിനും എതിരായ 2 മത്സരങ്ങള്‍ വീതമുള്ള ടെസ്റ്റ് പരമ്പരകളാണ് ഇന്ത്യ ആദ്യം കളിക്കുക. ഇതിന് ശേഷം അടുത്ത വര്‍ഷം മാര്‍ച്ചില്‍ ഓസീസിനെതിരെ 5 ടെസ്റ്റുകള്‍ അടങ്ങിയ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയും ഇന്ത്യയ്ക്ക് മുന്നിലുണ്ട്. ഇതില്‍ ശ്രീലങ്കയിലും ന്യൂസിലന്‍ഡിലും നടക്കുന്ന ടെസ്റ്റുകളില്‍ ബുമ്ര തീര്‍ച്ചയായും കളിക്കണമെന്ന തീരുമാനമാണ് ബിസിസിഐയ്ക്കുള്ളത്. ഐപിഎല്ലിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ അഫ്ഗാനെതിരെ ടെസ്റ്റ് മത്സരമുണ്ടെങ്കിലും ഇത് ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പിന്റെ ഭാഗമല്ല. അതിനാല്‍ തന്നെ ഈ മത്സരത്തില്‍ ഇന്ത്യ പ്രധാനതാരങ്ങള്‍ക്ക് വിശ്രമം അനുവദിച്ചേക്കും. നിലവില്‍ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ ആറാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യ.


