കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗുജറാത്ത് ജയന്സിനെതിരായ മത്സരത്തില് തിലക് വര്മയുടെ വണ് മാന് ഷോയ്ക്കായിരുന്നു ഗാലറി സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. തുടക്കത്തിലെ വിക്കറ്റുകള് നഷ്ടപ്പെട്ട് ഇഴയുകയായിരുന്നു മുംബൈ ഇന്നിങ്ങ്സിനെ ഒറ്റയ്ക്ക് തോളേറ്റിയത് തിലക് വര്മ നടത്തിയ അവിശ്വസനീയമായ ബാറ്റിംഗ് പ്രകടനമായിരുന്നു. ഒരു ഘട്ടത്തില് 22 പന്തില് 19 റണ്സ് മാത്രമെന്ന ഘട്ടത്തില് നിന്നായിരുന്നു സ്വപ്നതുല്യമായ തിരിച്ചുവരവ് തിലക് നടത്തിയത്. ഇതിന് കാരണമായതോ മത്സരത്തിനിടെ ഹാര്ദ്ദിക് തിലകിനെതിരെ നടത്തിയ പരസ്യമായ ശകാരവും.
കഴിഞ്ഞ മത്സരങ്ങളിലൊന്നും തിളങ്ങാതിരുന്ന തിലക് ഇത്തവണയും തപ്പിതടഞ്ഞാണ് സ്കോര് ഉയര്ത്തിയത്. ആദ്യ 22 പന്തില് വെറും 19 റണ്സായിരുന്നു താരം നേടിയത്. എന്നാല് മത്സരത്തിലെ പതിനാലാം ഓവറിന് ശേഷം സ്ട്രാറ്റജിക് ടൈം ഔട്ടില് മുംബൈ നായകനായ ഹാര്ദിക് പാണ്ഡ്യ തിലകിനെതിരെ കയര്ത്തു സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഇതെല്ലാം നിശബ്ദമായി കേട്ടുനിന്ന തിലക് തൊട്ടടുത്ത പന്തുമുതല് ഗിയര് മാറ്റി. പതിനഞ്ചാം ഓവര് എറിഞ്ഞ പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണക്കെതിരെ സിക്സും ഫോറും നേടിയാണ് തിലക് തന്റെ ആക്രമണം ആരംഭിച്ചത്.
ഹാര്ദ്ദിക്കിന്റെ പരസ്യശകാരത്തിന് ശേഷം നേരിട്ട 23 പന്തില് നിന്ന് 82 റണ്സാണ് തിലക് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. ആകെ 8 ഫോറും 7 സിക്സും ഉള്പ്പടെ പുറത്താകാതെ 101 റണ്സും താരം നേടി. 45 പന്തില് നിന്ന് സെഞ്ചുറി നേടിയ തിലക് ഐപിഎല്ലില് ഒരു മുംബൈ താരം നേടുന്ന വേഗമേറിയ സെഞ്ചുറിയെന്ന സനത് ജയസൂര്യയുടെ റെക്കോര്ഡിനൊപ്പമെത്തുകയും ചെയ്തു. ഇതിന് മുന്പുള്ള മത്സരങ്ങളില് 20,0,14,1,8 എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു തിലകിന്റെ സ്കോറുകള്. തിലകിന്റെ ബാറ്റിങ്ങ് കരുത്തില് 20 ഓവറില് 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 199 റണ്സാണ് മുംബൈ നേടിയത്. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്സ് വെറും 100 റണ്സില് ഓളൗട്ടാവുകയും ചെയ്തു.